Zaznaczam, że mój subiektywny przegląd najlepszych polskich debiutów 2025 roku dotyczy filmów mających premierę zarówno w kinach, jak i na festiwalach. Na liście jest więc tytuł, który zadebiutował na festiwalach w 2024 roku, ale do szerokiej dystrybucji trafił w maju tego roku oraz jeden ze zwycięzców tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - ta produkcja pojawi się w kinach dopiero w marcu 2026 roku.

Najlepsze debiuty w polskim kinie: wampiry i trolle

Czekałem na reżyserski debiut Kordiana Kądzieli, który wspólnie razem z Maciejem Buchwaldem reżyseruje jeden z najciekawszych polskich seriali ostatnich lat "1670". Mający w tym roku zarówno festiwalową, jak i kinową premierę "LARP. Miłość, trolle i inne questy" to błyskotliwe kino przypominające, skąd wziął się sukces serialu Netfliksa. Kordian Kądziela pokazuje, że jest świeżym i nietuzinkowym głosem w polskiej komedii i udowadnia, że sprawdza się zarówno w wariacji o szlacheckiej Polsce, jak i w ciepłej i sentymentalnej opowieści o outsiderach pragnących akceptacji otoczenia.

"LARP..." jest świetnie zagraną (Filip Zaręba i Martyna Buczkowska i nagrodzony za rolę na festiwalu w Gdyni Andrzej Konopka) i mądrą historią dorastania na prowincji, w której Kądziela bawi się elementami magii, nerdowskiego umiłowania gier typu LARP (live action role-playing), ale też amerykańskiego licealnego kina, które moje pokolenie pochłaniało na kasetach VHS i płytach DVD. Mam nadzieję, że ten film dostanie nowe życie w streamingu i trafi do szerszej publiki.



Żałuję, że zupełnie nie zauważono w kinach debiutu Pawła Podolskiego "Życie dla początkujących" . Choć w kinie wampirycznym pokazano już wszystko, to ten energiczny i robiony z sercem film pokazuje, że krew w tym gatunku wciąż pulsuje. Wampiryczna opowieść o domu spokojnej starości to zabawna, ironiczna i lekka parodia gatunku, w którym sprawdzali się tacy wybitni filmowcy, jak Coppola, Polański, Jarmusch, Ferrara czy Jordan, ale też alegoria strachu przed przemijaniem i starością.

Podolski, podobnie jak Kądziela, potrafi prowadzić aktorów (tutaj błyszczy tercet Magdalena Maścianica, Michał Sikorski, Bartomiej Kotschedoff) i grać kliszami kina gatunkowego. W zeszłym roku horror w domu (nie)spokojnej starości osadził Bartosz M. Kowalski. W tym roku z przymrużeniem oka robi to Podolski. Kto następny?



Duchy na Dobrej i duchy Quebo

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald nie przez przypadek został obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni (m.in. nagroda za reżyserię i aktorska dla Karoliny Rzepy). Entuzjastyczne recenzje w Gdyni nie były przesadzone. Buchwald w ciepły i pełen empatii sposób opowiada o relacjach czwórki rodzeństwa mieszkających przy ulicy Dobrej. Tytułowe duchy są tutaj alegorią tęsknot, traum, ale też miłości. Są nieprzepracowanymi problemami, które zostają w czterech ścianach, nawet jak lokatorzy je opuszczą.

Inteligentny scenariusz podzielony na dwanaście całkiem różnych rozdziałów i aktorski koncert Karoliny Rzepy, Tymoteusza Rożynka, Izabelli Dudziak i Barłomieja Deklawy pod batutą pewnej reżyserskiej ręki Buchwald bez wątpienia uczynią ten film kultową pozycją w polskim arthouse'ie. To będzie jeden z tych tytułów, do których chętnie będziemy wracać, by odkrywać kolejne jego ukryte znaczenia i podteksty. Mały, wielki film.



Zdjęcie Kadr z filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" / FPFF w Gdyni / materiały prasowe

Byłem przekonany, że to Buchwald dostanie w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Jury zdecydowało jednak, że nagroda w tej kategorii będzie niespodzianką. "Północ / Południe" Sebastiana Pańczyka to zdumiewający obraz. Napisany wspólnie z Kubą Grabowskim znanym jako Quebonafide jest jednocześnie autobiografią i filmem muzycznym. Raper w tym roku postanowił zakończyć swoją imponującą karierę i skupić się na nowych wyzwaniach. Film Pańczyka jest równie zachwycający, co drażniący. Jest on bowiem wejściem w głowę/serce/duszę Grabowskiego, który w kolejnych sekwencjach śpiewa, recytuje i rymuje o swojej chorobie afektywnej dwubiegunowej.

"Północ Południe" jest spowiedzią bardzo narcystyczną (jak to w rapie) i kierowaną przede wszystkim do fanów Quebo, którzy są mu wyjątkowo wierni. Film Pańczyka jest ciekawym awangardowym eksperymentem z pomysłowymi zdjęciami Tomasz Naumiuka, efektownym montażem Przemysława Chruścielewskiego i znakomitą ścieżką dźwiękową. W epizodach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Katarzynę Figurę, Roberta Lewandowskiego czy Jakuba Józefa Orlińskiego.

Duchy Buchwald przemówiły do mnie o wiele mocniej niż duchy i demony Grabowskiego, ale karmić oko i ucho wolę jednak musicalem.

Zdjęcie Quebonafide w filmie "Północ / Południe" / filmpolski.pl / materiały prasowe

Wolność od przemocy nie tylko państwowej

Ostatnie dwa tytuły w moim zestawieniu miały swoje festiwalowe premiery w 2024 roku, ale do dystrybucji kinowej weszły w tym roku. Oba mówią o walce z agresorem i potrzebie walki o wolność.

"Pod szarym niebem" Mary Tamkovich recenzowałem na Interii i odsyłam do tekstu ( przeczytaj recenzję ). Żałuję, że ten film nie miał lepszej dystrybucji w polskich kinach. W czasie wojny za wschodnią granicą i rosyjskiej wasalizacji Białorusi jest to kino po prostu potrzebne. Tamkovich nakręciła film o zaciskającej się pętli na szyjach Białorusinów, którym coraz trudniej wyrwać się z autorytaryzmu. Jest to też kino przypominające, jak ważne jest wspieranie niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów, co w erze fake newsów nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia.

O innej walce o wolność opowiedzieli w intrygujący sposób Korek Bojanowski. Jego "Utrata równowagi" dotyka tematu przemocy w szkołach teatralnych. W tym roku Tomasz Schuchardt przeraża w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego, ale w moim odczuciu u Bojanowskiego gra jeszcze bardziej upiorną postać. Bojanowski i współscenarzystka Katarzyna Priewezencew pokazują techniki manipulacji sadystycznych mężczyzn i sposób, w jaki osaczają swoje ofiary. Świetną rolę w filmie tworzy Nel Kaczmarek, która bez histerii oddała obraz kobiety będącej w pułapce utkanej przez swojego mentora. Bardzo jest to uniwersalny obraz.



Ten uniwersalizm charakteryzuje zresztą każdy z debiutów, który szczególnie mnie poruszył w tym roku. Od opowieści o licealistach zatopionych w świecie fantasy, przez rodzeństwo egzorcyzmujące własne lęki, aż po dziennikarzy walczących z autorytaryzmem i wampiry bojące się nieśmiertelności - każdy z tych filmów opowiada też coś ważnego o współczesnej Polsce.

Łukasz Adamski