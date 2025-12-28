Najlepsze debiuty w polskim kinie 2025. O nich będzie głośno!
Pełna empatii opowieść o duchach, powrót do questów lat 90., wejście w głowę rapera i wampiry. Polskie debiuty 2025 pokazują, że polscy twórcy chcą nie tylko opowiadać ważne historie, ale lubią też przy tym bawić się filmowymi gatunkami.
Zaznaczam, że mój subiektywny przegląd najlepszych polskich debiutów 2025 roku dotyczy filmów mających premierę zarówno w kinach, jak i na festiwalach. Na liście jest więc tytuł, który zadebiutował na festiwalach w 2024 roku, ale do szerokiej dystrybucji trafił w maju tego roku oraz jeden ze zwycięzców tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - ta produkcja pojawi się w kinach dopiero w marcu 2026 roku.
Czekałem na reżyserski debiut Kordiana Kądzieli, który wspólnie razem z Maciejem Buchwaldem reżyseruje jeden z najciekawszych polskich seriali ostatnich lat "1670". Mający w tym roku zarówno festiwalową, jak i kinową premierę "LARP. Miłość, trolle i inne questy" to błyskotliwe kino przypominające, skąd wziął się sukces serialu Netfliksa. Kordian Kądziela pokazuje, że jest świeżym i nietuzinkowym głosem w polskiej komedii i udowadnia, że sprawdza się zarówno w wariacji o szlacheckiej Polsce, jak i w ciepłej i sentymentalnej opowieści o outsiderach pragnących akceptacji otoczenia.
"LARP..." jest świetnie zagraną (Filip Zaręba i Martyna Buczkowska i nagrodzony za rolę na festiwalu w Gdyni Andrzej Konopka) i mądrą historią dorastania na prowincji, w której Kądziela bawi się elementami magii, nerdowskiego umiłowania gier typu LARP (live action role-playing), ale też amerykańskiego licealnego kina, które moje pokolenie pochłaniało na kasetach VHS i płytach DVD. Mam nadzieję, że ten film dostanie nowe życie w streamingu i trafi do szerszej publiki.
Żałuję, że zupełnie nie zauważono w kinach debiutu Pawła Podolskiego "Życie dla początkujących". Choć w kinie wampirycznym pokazano już wszystko, to ten energiczny i robiony z sercem film pokazuje, że krew w tym gatunku wciąż pulsuje. Wampiryczna opowieść o domu spokojnej starości to zabawna, ironiczna i lekka parodia gatunku, w którym sprawdzali się tacy wybitni filmowcy, jak Coppola, Polański, Jarmusch, Ferrara czy Jordan, ale też alegoria strachu przed przemijaniem i starością.
Podolski, podobnie jak Kądziela, potrafi prowadzić aktorów (tutaj błyszczy tercet Magdalena Maścianica, Michał Sikorski, Bartomiej Kotschedoff) i grać kliszami kina gatunkowego. W zeszłym roku horror w domu (nie)spokojnej starości osadził Bartosz M. Kowalski. W tym roku z przymrużeniem oka robi to Podolski. Kto następny?
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald nie przez przypadek został obsypany nagrodami na festiwalu w Gdyni (m.in. nagroda za reżyserię i aktorska dla Karoliny Rzepy). Entuzjastyczne recenzje w Gdyni nie były przesadzone. Buchwald w ciepły i pełen empatii sposób opowiada o relacjach czwórki rodzeństwa mieszkających przy ulicy Dobrej. Tytułowe duchy są tutaj alegorią tęsknot, traum, ale też miłości. Są nieprzepracowanymi problemami, które zostają w czterech ścianach, nawet jak lokatorzy je opuszczą.
Inteligentny scenariusz podzielony na dwanaście całkiem różnych rozdziałów i aktorski koncert Karoliny Rzepy, Tymoteusza Rożynka, Izabelli Dudziak i Barłomieja Deklawy pod batutą pewnej reżyserskiej ręki Buchwald bez wątpienia uczynią ten film kultową pozycją w polskim arthouse'ie. To będzie jeden z tych tytułów, do których chętnie będziemy wracać, by odkrywać kolejne jego ukryte znaczenia i podteksty. Mały, wielki film.
Byłem przekonany, że to Buchwald dostanie w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Jury zdecydowało jednak, że nagroda w tej kategorii będzie niespodzianką. "Północ / Południe" Sebastiana Pańczyka to zdumiewający obraz. Napisany wspólnie z Kubą Grabowskim znanym jako Quebonafide jest jednocześnie autobiografią i filmem muzycznym. Raper w tym roku postanowił zakończyć swoją imponującą karierę i skupić się na nowych wyzwaniach. Film Pańczyka jest równie zachwycający, co drażniący. Jest on bowiem wejściem w głowę/serce/duszę Grabowskiego, który w kolejnych sekwencjach śpiewa, recytuje i rymuje o swojej chorobie afektywnej dwubiegunowej.
"Północ Południe" jest spowiedzią bardzo narcystyczną (jak to w rapie) i kierowaną przede wszystkim do fanów Quebo, którzy są mu wyjątkowo wierni. Film Pańczyka jest ciekawym awangardowym eksperymentem z pomysłowymi zdjęciami Tomasz Naumiuka, efektownym montażem Przemysława Chruścielewskiego i znakomitą ścieżką dźwiękową. W epizodach zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Katarzynę Figurę, Roberta Lewandowskiego czy Jakuba Józefa Orlińskiego.
Duchy Buchwald przemówiły do mnie o wiele mocniej niż duchy i demony Grabowskiego, ale karmić oko i ucho wolę jednak musicalem.
Ostatnie dwa tytuły w moim zestawieniu miały swoje festiwalowe premiery w 2024 roku, ale do dystrybucji kinowej weszły w tym roku. Oba mówią o walce z agresorem i potrzebie walki o wolność.
"Pod szarym niebem" Mary Tamkovich recenzowałem na Interii i odsyłam do tekstu (przeczytaj recenzję). Żałuję, że ten film nie miał lepszej dystrybucji w polskich kinach. W czasie wojny za wschodnią granicą i rosyjskiej wasalizacji Białorusi jest to kino po prostu potrzebne. Tamkovich nakręciła film o zaciskającej się pętli na szyjach Białorusinów, którym coraz trudniej wyrwać się z autorytaryzmu. Jest to też kino przypominające, jak ważne jest wspieranie niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów, co w erze fake newsów nabiera jeszcze mocniejszego znaczenia.
O innej walce o wolność opowiedzieli w intrygujący sposób Korek Bojanowski. Jego "Utrata równowagi" dotyka tematu przemocy w szkołach teatralnych. W tym roku Tomasz Schuchardt przeraża w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego, ale w moim odczuciu u Bojanowskiego gra jeszcze bardziej upiorną postać. Bojanowski i współscenarzystka Katarzyna Priewezencew pokazują techniki manipulacji sadystycznych mężczyzn i sposób, w jaki osaczają swoje ofiary. Świetną rolę w filmie tworzy Nel Kaczmarek, która bez histerii oddała obraz kobiety będącej w pułapce utkanej przez swojego mentora. Bardzo jest to uniwersalny obraz.
Ten uniwersalizm charakteryzuje zresztą każdy z debiutów, który szczególnie mnie poruszył w tym roku. Od opowieści o licealistach zatopionych w świecie fantasy, przez rodzeństwo egzorcyzmujące własne lęki, aż po dziennikarzy walczących z autorytaryzmem i wampiry bojące się nieśmiertelności - każdy z tych filmów opowiada też coś ważnego o współczesnej Polsce.
Łukasz Adamski