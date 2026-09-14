Rogen zyskał rozpoznawalność dzięki występom w filmach i serialach Judda Apatowa: "Luzakach i kujonach", "Supersamcu" i "Wpadce". Szybko rozpoczął współpracę reżyserską i scenariopisarską z Evanem Goldbergiem, swoim przyjacielem z dzieciństwa. Razem nakręcili "To już jest koniec", "Wywiad ze słońcem narodu" i "Kaznodzieję". Ich największym sukcesem okazał się serial platformy Apple TV+ "Studio", którego pierwszy sezon wyróżniono 13 nagrodami Emmy i dwoma Złotymi Globami.

Najważniejsza wskazówka w karierze Setha Rogena

Podczas wywiadu Rogen podzielił się najlepszymi i najgorszymi radami, które usłyszał w trakcie swojej kariery. Źle wspomina słowa swojego nauczyciela aktorstwa z czasów dzieciństwa. "Powiedział mi: 'Masz okropny głos. Zmień go, bo z czymś takim nie zrobisz kariery'" - zdradził Rogen.

Następnie przeszedł do najlepszej rady, której udzielił mu reżyser Judd Apatow. "Gdy kręciliśmy 'Wpadkę', dużo improwizowaliśmy. W pewnym momencie Judd krzyknął do nas: 'mniej wulgarnych żartów, więcej emocji'. Szczerze, gdy zacząłem kręcić filmy, często sprowadzało się to do tych słów. Kręciłem z przyjaciółmi, rozśmieszamy się, ale nagle przestajemy i skupiamy się na bohaterach. Zrozumienie, jak zbalansować humor i emocje, rzeczywistość i komedię, to sztuka nawigowania między różnymi tonacjami".

Rogen zdradził także, że nie ma problemu z pracą nad kolejnymi projektami. "Kocham to, co robię. Nie jest trudno zmotywować się do pracy, jeśli czerpie się z niej tyle radości. I tak to się kręci. Gdy siadam w weekend nad rzeczą, nad którą pracuję, robię ją, bo chcę. Nie dlatego, że muszę, że mam jakieś zobowiązanie" - przyznał komik. "Gdy kochasz to, co robisz, łatwiej się zmotywować. Znam wielu ludzi, którzy kochają swoją pracę i realizują się kreatywnie. Zacząłem tak wcześnie i napisałem tyle tekstów, że nie czuję presji podczas pisania. Nie boję się. Pusta kartka mnie nie przeraża. Czasem nawet ona mnie ekscytuje".

Jak "Studio" wpłynęło na pozycję Setha Rogena w Hollywood?

Podczas rozmowy poruszono także temat serialu "Studio" Apple TV+, który okazał się ogromnym sukcesem i przyniósł Rogenowi cztery statuetki Emmy. "Czuję, że nieco zmienił on moją pozycję w Hollywood. Stworzyliśmy dzieło, które odnosi się do konkretnych osób, z którymi pracowaliśmy, i ludzi z naszego środowiska" - stwierdził Rogen. "To zabawne, gdy kręcisz coś i myślisz: 'O, wszyscy w Hollywood to oglądają'".

Dodał, że teraz przedstawiciele przemysłu filmowego traktują go i Evana Goldberga inaczej. "Przez 20 lat raczej nie sądzili, że jesteśmy aż tak uważni. Pewnie myśleli, że jesteśmy pod wpływem" - śmiał się.

Drugi sezon "Studia" nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wiadomo, że w serialu gościnnie pojawią się Madonna, Michael Keaton, Channing Tatum i Jonah Hill.