Najlepsza kreacja aktorska w epickim widowisku. Zachwyciła wszystkich

W "Odysei" występują m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Jon Bernthal, Robert Pattinson czy Charlize Theron. Według licznych recenzentów oraz samego Christophera Nolana szczególnie wyróżnia się kreacja aktorska Samanthy Morton, która wciela się w postać Kirke.

"Odyseja": Samantha Morton z najlepszą kreacją w karierze

Samantha Morton przygodę z aktorstwem zaczęła już w dzieciństwie. Na planach filmowych jest więc obecna od prawie trzydziestu lat. Mogliśmy oglądać ją w takich filmach jak "Jednym głosem", "Wieloryb", "Raport mniejszości" czy serialach "Zabójca z Rillington Place", "The Serpent Queen" i "The Walking Dead".

W tym ostatnim wcieliła się w ikoniczną antagonistkę głównych bohaterów - Alfę. Już wtedy zachwyciła fanów tym, jak potrafiła wcielić się w skomplikowane, mroczniejsze postacie.

W rozmowie z The Hollywood Reporter aktorka opisała swoje doświadczenie na planie, wolność z jaką mogła pracować nad Kirke i wsparcie Nolana. Kiedy z kolei zapytano ją o to, jak odbiera pochwały reżysera jeszcze przed premierą filmu w kinach (miała ona miejsce 17 lipca) odpowiedziała:

"Emocjonalnie. Miałam w swojej karierze wzloty i upadki - czasami bywa tak, że przez jakiś czas pracujesz, a później nie. Jesteś krytykowana za swój wygląd. To podchwytliwa gra. Spotkanie Nolana było już wystarczające, wszystko inne jest wyjątkowe, bardzo osobiste. To potwierdza, że jest dobra w tym, co robię i mi na tym zależy. Jestem bardzo wdzięczna i biorę to wszystko bardzo poważnie".

"Odyseja": epicka adaptacja poematu Homera

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Dla Christophera Nolana to pierwszy kinowy projekt po nagrodzonym siedmioma Oscarami "Oppenheimerze".

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