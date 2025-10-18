Najlepsza komedia tego roku dostępna na VOD. Jest jednak jeden haczyk

"Naga broń": nowa odsłona kultowej serii

"Naga broń" to sequel, a zarazem reboot kultowej serii zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX wieku i z powodzeniem kontynuowanej w latach 90. W jej skład wchodziły filmy: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" (1988), "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" (1991) oraz "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" (1994). Legendarny Leslie Nielsen wcielał się w nich w najbardziej fajtłapowatego policjanta w historii - porucznika Franka Drebina, który z każdej opresji wychodził jednak obronną ręką. W nowej wersji, która zadebiutowała na kinowych ekranach latem tego roku, w główną rolę wciela się Liam Neeson. Partneruje mu Pamela Anderson.

W pozostałe role wcielili się Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand oraz CCH Pounder. Za kamerą stanął znany z grupy "The Lonely Island" Akiva Schaffer, który napisał scenariusz razem z Danem Gregorem i Dougiem Mandem. Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca hitów "Głowa rodziny" i "Ted". W weekend otwarcia film zarobił globalnie prawie 30 milionów dolarów.



"Naga broń": film można wypożyczyć na vod

Film możecie obejrzeć już we własnym domu. "Naga broń" trafiła na serwisy streamingowe z opcją do wypożyczenia. Produkcja nie jest jeszcze dostępna w serwisach w ramach subskrypcji.

