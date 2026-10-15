Najlepsza animacja roku? Tak wyjątkowa, że trzeba ją obejrzeć dwa razy

Polskie gwiazdy i legendy Hollywood

Film "Kroniki lasu. Wildwood" może pochwalić się nie tylko widowiskową historią, ale też fantastyczną polską obsadą, w której usłyszmy m.in. Julię Totoszko - aktorskie odkrycie tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Joannę Brodzik - aktorkę znaną m.in. z filmu "Nidy w życiu" czy seriali "Kasia i Tomek", "Magda M.", Wojciecha Malajkata - wspaniałego aktora i pedagoga, który w dubbingu stworzył dwie kultowe już role: Mańka w "Epoce lodowcowej" i Kota w butach w "Shreku", Mirosława Zbrojewicza, którego widzowie pokochali za rolę Gruchy w "Chłopaki nie płaczą" i głos Pana Kraba w serialu "SpongeBob Kanciastoporty" oraz Krystynę Czubównę - najsłynniejszy i najwybitniejszy głos w polskiej telewizji i dubbingu. Ale to nie wszystko! W drugoplanowych rolach też usłyszymy świetnych aktorów, w tym: Annę Szymańczyk, Mariusza Czajkę, Macieja Maciejewskiego, Dorotę Landowską czy Beatę Kawkę.

Polscy widzowie będą mieli możliwość obejrzenia "Kroniki lasu. Wildwood" nie tylko w polskim dubbingu, ale też w oryginalnej wersji językowej. Tu głosu głównym postaciom użyczają znakomite nazwiska, m.in. Peyton Elizabeth Lee (znana z filmów "Tajne Stowarzyszenie Królewskich Urodzonych" i "Misja: Bal"), Jacob Tremblay (któremu największa popularność dał udział w filmie "Cudowny chłopak"), Mahershala Ali (laureat dwóch Oscarów za "Green book" i "Moonlight"), Carrey Mulligan (mająca na koncie trzy nominacje do Oscara za "Była sobie dziewczyna", "Obiecująca. Młoda. Kobieta" oraz "Maestro"), Awkwafina (laureatka Złotego Globu za "Kłamstewko") a także Angela Bassett (nominowana do Oscara i Złotego Globu za wcielenie się w Tinę Turner w filmie "What's Love Got to Do with It") i Tom Waits (dwukrotny laureat Grammy, wokalista znany z występów w filmach "Dracula", "Poza prawem" czy "Kawa i papierosy").

Patrząc na taką fantastyczną obsadę polską i oryginalną najlepiej byłoby obejrzeć ten film w obydwu wersjach językowych.

"Kroniki lasu. Wildwood" to ekranizacja światowego bestsellera, która łączy wielką przygodę z opowieścią o emocjach i sile więzi między bliskimi. Za film odpowiada studio Laika, sześciokrotnie nominowane do Oscara m.in. za "Koralinę i tajemnicze drzwi", "Pudlaki" oraz "Kubo i dwie struny" i nagrodzone Złotym Globem za "Praziomka".

"Kroniki lasu. Wildwood": Fabuła

Mimo zakazu rodziców nastoletnia Prue zabiera swojego maleńkiego braciszka na rowerową przejażdżkę. Nie wie, jak niebezpieczne dla niego jest zwykłe wyjście z domu. Nie zna bowiem wielkiej rodzinnej tajemnicy. Gdy na placu zabaw chłopca porywa stado złowrogich wron, Prue razem ze szkolnym kolegą wyrusza mu na ratunek.

Trop wiedzie do pobliskiego lasu, w którym dziewczynka odkrywa wejście do równoległego, magicznego świata zamieszkałego przez gadające zwierzęta i władających magią ludzi, skrywającego najniezwyklejsze tajemnice. Na czyj rozkaz wrony porwały jej braciszka, z kim przyjdzie jej się zmierzyć, by go ocalić i jak to możliwe, że dwa kroki od domu można odkryć magiczny świat? Wybierz się w pełną przygód podróż, by poznać odpowiedzi na te pytania.