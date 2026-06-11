Agata Christie jest jedną z najpopularniejszych autorek powieści kryminalnych w historii. W jej dorobku znaleźć możemy ponad 90 wciągających tytułów, w tym "Morderstwo w Orient Expressie", "Śmierć na Nilu" czy "Tragedię w trzech aktach", które były wydawane w miliardach egzemplarzy na całym świecie.

Na ekran przeniesiono wiele dzieł tej wybitnej pisarki. Portal Looper stworzył niedawno ranking najlepszych adaptacji dzieł królowej kryminału. Wysoką pozycję zajął film "Zło czai się wszędzie" (1982) w reżyserii Guya Hamiltona, który przez długi czas był zapomniany.

"Zło czai się wszędzie" (1982): doskonały kryminał, choć dziś przez wielu zapomniany. Ekranizacja powieści Agathy Christie

Film został oparty na powieści Christie z 1941 roku. Za scenariusz odpowiadał duet Anthony Shaffer i Barry Sandler. Akcja toczy się w ekskluzywnym kurorcie na wyspie Daphne Castle, w którym doszło do zabójstwa znanej aktorki. Herkules Poirot staje przed koniecznością rozwiązania kolejnej zagadki, wiedząc, że każdy z obecnych na miejscu gości jest podejrzany. Sposób prowadzenia sprawy i ostateczne rozwiązanie mogą zaskoczyć nawet największych fanów kryminałów.

"Zło czai się wszędzie" (1982) EMI Films / Collection ChristopheL via AFP AFP

W detektywa Poirota wcielił się Peter Ustinov, który w 1974 roku miał okazję zagrać tę postać w "Śmierci na Nilu". W kolejnych latach powrócił do roli w produkcjach "Śmierć Lorda Edgware'a" (1985), "Altanka nieboszczyka" (1986), "Tragedia w trzech aktach" (1986) oraz "Rendez-vous ze śmiercią" (1988). Na ekranie zobaczyć możemy także wiele innych gwiazd: Colina Blakelya, Jane Birkin, Nicholasa Claya, Maggie Smith, Jamesa Masona, Dianę Rigg czy Sylvię Miles.

"Zło czai się wszędzie" to świetna propozycja dla widzów szukających wciągającej rozrywki, intryg i nieoczywistych rozwiązań fabularnych. Dzięki niezwykłej atmosferze i zwrotom akcji zdecydowanie jest to tytuł, który na długo zostaje w pamięci.

"Zło czai się wszędzie": gdzie można obejrzeć film?

Film można wypożyczyć lub kupić w serwisie Prime Video.

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