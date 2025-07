Najgorsza rola w karierze? Polski aktor chciałby o niej zapomnieć

Tomasz Kot po rewelacyjnym debiucie kinowym w " Skazanym na bluesa " (2005) wprzęgnięty został na kilka lat w trybiki serialowych produkcji (był gwiazdą emitowanego w latach 2005-2009 sitcomu "Niania") i świat komedii. Najwybitniejszym kinowym występem Kota pozostaje jednak kreacja Zbigniewa Religi w filmie "Bogowie". Współpraca z Pawłem Pawlikowskim i międzynarodowy sukces "Zimnej wojny" zwróciły zaś na niego oczy całego świata.

Tomasz Kot: o tych rolach wolałby zapomnieć

Aktor cieszy się dziś sławą i rozpoznawalnością, jednak nie wszystkie produkcje, przy których pracował, są dla niego powodem do dumy. W podcaście Piotra Kędzierskiego i Kuby Wojewódzkiego ujawnił, że kiepsko wspomina efekt pracy z Patrykiem Vegą na planie filmu "Ciacho". Produkcja zyskała tytuł jednej z najgorszych komedii w historii polskiego kina.

"W pewnym momencie Patryk mówi, że 'Ciacho' to będzie taki polski przekręt, będą wybuchać samochody, i tego w Polsce jeszcze nie było. Oczywiście się zgodziłem" - opowiadał aktor. Nie jest to jednak jedyny tytuł, co do którego Kot ma dziś mieszane uczucia. W rozmowie wymieniony został także film "Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć", który był dla niego sporym rozczarowaniem:

"Pomyślałem, że to będzie taki 'Pitbull', tylko z drugiej wojny światowej [...] Wolałbym tę rolę zupełnie wymazać ze swojej pamięci".

