Czasem powstają filmy, które oglądamy z powodu czystej, złośliwej satysfakcji. Bardzo często są to produkcje, które określamy jako "horrory klasy Z" lub... produkcje polskich influencerów. Jeśli więc nie wybraliście się do kina, by zobaczyć "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", to już teraz możecie obejrzeć go w zaciszu własnego domu. Produkcja trafiła niedawno na platformę Prime Video.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online " zadebiutował w polskich kinach 3 października, szybko stając się najchętniej oglądanym tytułem tamtego weekendu. Już od momentu ogłoszenia, produkcja wzbudzała liczne kontrowersje.

Reklama

Film opowiada o ślubie i relacji Karola Wiśniewskiego i Weroniki Sowy, popularnych twórców internetowych. Reżyserem filmu jest Krystian Kuczkowski, autor kinowych dokumentów o Annie Przybylskiej i Sanah.

Obecnie produkcja oceniana jest na portalu Filmweb na 2,2/10 z ponad 11 tys. ocen widzów. Jest to jedna z najgorzej ocenianych produkcji. Para influencerów nie dała się jednak przygnębić tymi opiniami i jasno stwierdzili, że krytycy robią im "na złość".

"Naszym zdaniem ludzie z branży trochę nam robią na złość, bo po prostu wkurza ich, że możemy być w kinie" - stwierdziła Wersow.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online": gdzie oglądać online?

Produkcja zadebiutowała 25 grudnia na platformie streamingowej Prime Video.