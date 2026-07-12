Monica Barbaro i Andrew Garfield: nowa para Hollywood

Monicę Barbaro po raz pierwszy na ekranie zobaczyliśmy w drugim sezonie telewizyjnego hitu "UnReal - Telewizja kłamie". Kolejną dość ciekawą produkcją w filmografii Barbaro był "The Good Cop", uroczy, ale średni serial kryminalny z piosenkarzem Joshem Grobanem oraz Tony'ego Danzy. W międzyczasie wystąpiła w jednej z głównych ról w "Chicago Justice", "Chicago P.D" czy "Nierozwiedzionych" i nieodżałowanym "Stumptown". Później zagrała w serialu "FUBAR", a międzynarodową sławę przyniosły jej role w 'Top Gun: Maverick" oraz "Kompletnie nieznany".

Andrew Garfield zdobył światową sławę i sympatię widzów dzięki rolom w filmach takich jak "Niesamowity Spider-Man" i "The Social Network". Za role w "Przełęczy ocalonych" oraz "Tick, Tick... Booom!" został nominowany do Oscara. Ostatnio na ekranach kina oglądaliśmy go w produkcji "Po polowaniu", a wkrótce będą miały premierę kolejne produkcje z udziałem Garfielda, w tym wyczekiwany "Artificial" oraz "Voyagers".

Monica Barbaro i Andrew Garfield: spotykali się "po cichu"

Pierwsze doniesienia o nowej parze w Hollywood pojawiły się, kiedy zdjęcie Barbaro i Garfielda na przyjęciu wydanym przez "W Magazine" na początku 2025 roku obiegło internet. Kilka tygodni później "People" podało, że według informacji ich źródła aktorzy spotykają się "po cichu".

Monica Barbaro ze śmiechem ominęła pytanie jednego z dziennikarzy o swoją nową relację. W trakcie premiery drugiego sezonu serialu "FUBAR" Entertainment Tonight zapytał aktorkę, czy cieszy się z faktu, że w filmie "Artificial" Luci Guadagnino wystąpi razem ze swoim partnerem.

Barbaro najpierw stwierdziła, że nie może zdradzić zbyt wiele na temat produkcji oraz dyplomatycznie odpowiedziała, iż jest podekscytowana współpracą z całą obsadą.

"Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pracować z Lucą, to jeden z moich ulubionych reżyserów i chyba każdy aspiruje do tego, żeby z nim współpracować. Cieszę się też z możliwości pracowania z każdym z członków obsady, to będzie wspaniały czas".

Monica Barbaro i Andrew Garfield Karwai Tang Getty Images

Monica Barbaro i Andrew Garfield: zdjęcia pary wywołały lawinę komentarzy

Monica Barbaro i Andrew Garfield wielokrotnie zostali przyłapani przez paparazzi. W sieci pojawiły się zdjęcia z ich wspólnej wycieczki do Kyoto, gdzie spacerowali trzymając się za ręce. Później parę wypatrzono na imprezie po 79. rozdaniu Oscarów.

Jak zwykle w przypadku popularnej aktorskiej pary i w przypadku Garfielda i Barbaro zaczęły pojawiać się plotki. Według jednego ze źródeł, na które powoływało się Yahoo Entertainment aktorowi bardzo zależy na aprobacie partnerek i wymaga wiecznej uwagi.

Plotki jednak pozostają plotkami. Ostatnio Garfield i Barbaro podbili serca internautów, kiedy pojawili się razem na jednym z meczów tenisa na tegorocznym Wimbledonie. Para wydawała się być bardzo szczęśliwa.

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