"Ojczyzna"

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Paweł Pawlikowski w swoim najnowszym dziele, podobnie jak w "Idzie" i "Zimnej wojnie", podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

Film miał swoją premierę podczas 79. MFF w Cannes, gdzie spotkał się ze znakomitym odbiorem dziennikarzy i widzów. Uchodził za jednego z faworytów do Złotej Palmy. Ostatecznie "Ojczyzna" została uhonorowana nagrodą za reżyserię.

Sandra Hüller i Hanns Zischler w filmie Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna" Kino Świat materiały prasowe

"Toy Story 5"

Najnowsza odsłona uwielbianej animacji Disneya. Od kiedy Chudy został z pastereczką Bo Peep, by pomagać porzuconym zabawkom w znalezieniu nowych właścicieli, jego starą ekipą kieruje Jessie. Natomiast Buzz robi za jej zastępcę. Dni upływają im na zabawie z ośmioletnią Bonnie. Niestety, pewnego dnia dziewczynka otrzymuje tablet i zapomina o całym świecie - w tym swoich zabawkach. Chudy musi wrócić, by pomóc przyjaciołom w zmaganiach z największym z dotychczasowych zagrożeń.

W "Toy Story 5" usłyszymy ponownie Toma Hanksa, Tima Allena, Joan Cusack, Johna Ratzenbergera, Tony'ego Hale'a, Blake'a Clarka, Wallace'a Shawna, Annie Potts, Keanu Reevesa i Bonnie Hunt. Jeff Bergman i Anna Vocino przejmą rolę Pana i Pani Bulwy po zmarłych Donie Ricklesie i Estelle Harris. Do obsady dołączyli Anna Faris, Ernie Hudson, Conan O'Brien i Craig Robinson. Zły tablet przemówi głosem Grety Lee.

Buzz Astral i kowboj Chudy, główni bohaterowie filmu "Toy Story 5" Walt Disney Pictures - Pixar Ani East News

"Backrooms. Bez wyjścia"

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

"Backrooms. Bez wyjścia" rozwija mit zapoczątkowany na forum 4chan, gdzie w 2019 roku anonimowy post z niepozornym zdjęciem żółtawego biura zapoczątkował jedną z największych creepypast w historii sieci.

Horror wytwórni A24, wyreżyserowany przez 20-letniego youtubera Kane'a Parsonsa (znanego również jako Kane Pixels), przekroczył wszelkie oczekiwania kasowe. W weekend premierowy film zarobił 81 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 118 milionów dolarów na całym świecie.

Kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia" materiały prasowe

"Robin Hood: Koniec legendy"

Robin Hood (Hugh Jackman), który do tej pory wiódł życie bandyty - naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem - pogodził się z tym, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Jednak los pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny trafia pod opiekę tajemniczej kobiety (Jodie Comer), której córce grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, przekonuje się, że walka o niewinne dziecko może być najważniejszą bitwą w jego życiu.

Reżyser Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy") przedstawia zupełnie nowe oblicze legendy z lasu Sherwood. To już nie romantyczny bohater walczący o sprawiedliwość, lecz starzejący się banita i przestępca, który musi zmierzyć się z własną przeszłością oraz ceną, jaką zapłacił za lata przemocy.

W roli głównej zobaczymy Hugh Jackmana, jednego z największych gwiazdorów Hollywood, znanego milionom widzów jako Wolverine'a z serii "X-Men". W filmie "Robin Hood: Koniec legendy" Sarnoskiego aktor prezentuje jedną z najmocniejszych kreacji w swojej karierze - portret człowieka złamanego, wyczerpanego walką, szukającego ostatniej szansy na odkupienie.

Hugh Jackman w scenie z filmu "Robin Hood: koniec legendy" materiały prasowe

"Czytając Lolitę w Teheranie"

Po rewolucji islamskiej w Iranie, która miała miejsce w 1979 roku, ulice Teheranu patrolowane są przez obrońców moralności, a fundamentaliści przejmują kontrolę nad uniwersytetami. Kobiety muszą nosić hidżab, ich swobody są ograniczane, a lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu.

Taki stan rzeczy sprawia, że Azar Nafisi (Golshifteh Farahani), ambitna wykładowczyni literatury, rezygnuje z pracy na Uniwersytecie Teherańskim. Kobieta potajemnie zaczyna zapraszać do swojego domu grupę najbardziej zaangażowanych studentek. Razem czytają zakazane klasyki literatury - "Lolitę" Vladimira Nabokova, "Wielkiego Gatsby'ego" F. Scotta Fitzgeralda, powieści Henry'ego Jamesa czy Jane Austen. Początkowo nieśmiałe młode kobiety stopniowo otwierają się - dzielą marzeniami, lękami, historiami miłosnymi oraz upokorzeniami związanymi z życiem w totalitarnym reżimie.