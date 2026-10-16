Najgłośniejszy polski film tego roku. Doceniony "Przez ścianę" z datą premiery

"Przez ścianę": znamy datę premiery laureata Złotych Lwów

W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse'a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali i zakochali. Zaręczyli się przez ścianę. Siedem lat później wzięli ślub w więzieniu, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Przeżyli razem 50 lat.

Film Macieja Sobieszczańskiego zadebiutuje w polskich kinach 1 stycznia 2027 roku.

"Przez ścianę": historia, która chwyta za serce

"Dawno o żadnym filmie tak dużo nie myślałem, jak o nowym dziele Macieja Sobieszczańskiego. I choć od projekcji minęło już sporo czasu, mam w głowie niemal każdą jego scenę. "Przez ścianę" oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i dobrze, że przed filmem na ekranie pojawia się ta informacja, bo inaczej nie sposób byłoby w to uwierzyć. Melodramatyczna historia dwójki nieznajomych, których dzieli więzienna ściana, a mimo to łączy głębokie uczucie, chwyta nie tylko za serce, ale i za gardło" - pisał w recenzji filmu "Przez ścianę" Kuba Armata.

"Czułam, z takiego ludzkiego punktu widzenia, że to jest niezwykłe. Film jest czarno-biały. To jest w pewnym sensie kino artystyczne, natomiast opowiada o jakichś uniwersalnych rzeczach. Takich, mam wrażenie, podstawowych, najważniejszych. I to mnie zachwyciło. A potem to była ogromna podróż, żeby tę historię we mnie uprawdopodobnić.

Widzimy ten film z perspektywy Wiesi, mojej bohaterki, a Jurka nie widzimy. Widzimy go dopiero wtedy, kiedy ona go widzi, czyli widz jest prowadzony poprzez bohaterkę przez te historię. Przez wiele miesięcy pracowaliśmy, by tę samotność więzienną wypełnić pragnieniem, marzeniem" - mówiła z kolei Maria Dębska w wywiadzie z Arturem Zaborskim.

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