Najdziwniejsza i najzabawniejsza premiera tego roku. Jest zwiastun wyczekiwanego filmu

"Digger": najdziwniejsza i najzabawniejsza premiera tego roku

"Digger" to nadchodzący film Alejandro Gonzáleza Iñárritu, twórcy "Birdmana" i "Zjawy". Opowiada o najpotężniejszym człowieku na świecie, który sprowadza na ludzkość śmiertelne niebezpieczeństwo. Postanawia samodzielnie ocalić wszystkich ludzi na planecie.

W głównego bohatera wcieli się Tom Cruise. W obsadzie znaleźli się także Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D'Arcy i Burn Gorman.

Jesse Plemons zdradził magazynowi Variety, że scenariusz "Diggera" był "jednym z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej tragicznych, jakie czytał". Co ciekawe, aktor ujawnił, że produkcja jest czymś w rodzaju współczesnej wersji "Dr Strangelove", jednak w trakcie bardzo się zmienia i zaskakuje.

"Digger": można już obejrzeć oficjalny zwiastun

Film na ekranach kin ma zadebiutować 2 października 2026 roku. W sieci udostępniono już plakat filmu oraz zwiastun, w którym zostaje podsumowana cała kariera Toma Cruise'a. Dzisiaj Warner Bros. wypuścił oficjalny zwiastun wyczekiwanego filmu, który możecie zobaczyć tutaj.

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