"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" [trailer] materiały dystrybutora

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Imponująca obsada

Obok Hollanda zobaczymy także inne postaci znane z Kinowego Uniwersum Marvela - Marka Ruffalo jako Bruce'a Bannera/Hulka i Jona Bernthala jako Franka Castle'a/Punishera. Z serii o Spider-Manie powrócą Zendaya jako Michele MJ Jones-Watson, dawna miłość bohatera, Jacob Batalon jako Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel, oraz Michael Mando jako Mac Gargan, gangster, który w tym filmie przyjmie przydomek Skorpion.

W nowych bohaterów wcielą się Sadie Sink, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas i Keith David.

Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który wcześniej stworzył dla Marvela film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz miniserial "Wonder Man".

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Kiedy premiera?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wejdzie do kin 31 lipca 2026 roku.



