"Mortal Kombat II": najdłuższy film serii ze sporą dawką humoru

Jak donoszą zagraniczne media na podstawie informacji AMC Theaters, film ma trwać dwie godziny. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że fabuła produkcji ma zostać bardziej rozwinięta oraz zawierać wiele mocnych scen balansowanych sporą dawką humoru.

"Mortal Kombat II": Johnny Cage bohaterem nowej cześci

Karl Urban w kontynuacji filmu z 2021 wcieli się w uwielbianą przez fanów franczyzy postać Johnny'ego Cage'a, byłego gwiazdora, który zostaje wciągnięty do innego świata, gdzie musi stoczyć pojedynki z bezlitosnymi przeciwnikami. To kolejna adaptacja filmowa popularnej serii gier komputerowych.

W najnowszej odsłonie, która w kinach ma zadebiutować na początku maja, zobaczymy również Tati Gabrielle (Jade) i Adeline Rudolph (Kitana). W produkcji powrócą powrócą także gwiazdy pierwszej części: Ludi Lin w roli Liu Kang, Mehcad Brooks jako Jax, Lewis Tan jako Cole Young, Jessica McNamee jako Sonya Blade, Hiroyuki Sanada jako Scorpion, Tadanobu Asano jako Lord Raiden i Joe Taslim jako Sub-Zero.

Jak wspominał w jednym z wywiadów Karl Urban, rola Johnny'ego Cage'a należała do jednych z najtrudniejszych w jego dotychczasowej karierze.

"To była najtrudniejsza rola, jakiej podjąłem się w swojej karierze. Te sztuki walki. Forma i styl są bardzo specyficzne, choreografia, precyzja, której potrzeba, żeby wszystko dobrze wyglądało. To było bardzo duże wyzwanie".

"Mortal Kombat II": kiedy premiera?

"Mortal Kombat II" zadebiutuje w kinach 8 maja 2026 roku.

