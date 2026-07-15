Najciekawszy film lata. Adaptacja bijącej rekordy powieści trafi na Netflix

"Szeptacz": adaptacja bestsellera New York Timesa

Najnowszy film Netfliksa, "Szeptacz", jest kryminałem o losach pisarza, którego ośmioletni syn zostaje porwany. Zdesperowany mężczyzna prosi o pomoc swojego ojca, byłego policjanta, z którym nie rozmawiał od lat.

W trakcie śledztwa okazuje się, że ostatnie wydarzenia z życia bohatera oraz porwanie mogą mieć związek ze sprawą sprzed dziesięciu lat. Przy okazji odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad wcześniej seryjnego mordercy znanego jako "Szeptacz".

"Szeptacz": gwiazdorska obsada

Film w gwiazdorskiej obsadzie - Robert de Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan - to adaptacja bestsellerowej powieści Aleksa Northa. Dla Roberta de Niro, legendy amerykańskiego kina, to drugi wspólny projekt z Netfliksem. Wcześniej aktor zagrał główną rolę w serialu "Dzień Zero".

Michelle Monaghan jest znana widzom z takich produkcji jak cykl "Mission: Impossible", seriali "Mesjasz", "Sekta", "Echa". Adam Scott to oczywiście niezapomniany Ben Wyatt z "Parks and Recreation".

"Szeptacz": kiedy i gdzie oglądać?

W sieci zadebiutował właśnie zwiastun filmu, który możecie zobaczyć tutaj. Obraz zapowiada się interesująco, a z taką obsadą można oglądać w ciemno.

Premiera została zaplanowana na 28 sierpnia.

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