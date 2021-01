​Najciekawsze polskie filmy dokumentalne na KFF VOD

25 stycznia rusza kolejna edycja KFF VOD. Przez cały tydzień 5 najciekawszych polskich filmów dokumentalnych 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie dostępnych na terenie całej Polski. Wśród nich festiwalowi laureaci i filmy, które cieszyły się największym zainteresowaniem publiczności.

“To doskonała okazja by nadrobić festiwalowe zaległości, ale też wrócić do swoich ulubionych tytułów" - zachęca Olga Lany, rzeczniczka prasowa KFF. - “W ostatnim czasie zrealizowaliśmy projekt w ramach programu 'Kultura wrażliwa' Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego dostosowaliśmy platformę KFF VOD do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tym bardziej cieszy nas, że jeden z filmów 'Guczo. Notatki z życia' Marii Zmarz-Koczanowicz będzie dostępny także w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących".



Wśród styczniowych propozycji znajdą się: opowieść o kulisach łódzkiej brygady ONR, historia ekscentrycznego artysty Augusta Zamoyskiego, obraz peerelowskiego życia na podsłuchu, bliskie spotkanie z dziećmi dotkniętymi autyzmem i zespołem Aspergera oraz filmowa wyprawa na daleką Czukotkę, obrazująca niezwykłe życie wielorybników.

“Wieloryb z Lorino" Macieja Cuskego otrzymał aż trzy nagrody na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym: Srebrny Róg w międzynarodowym konkursie dokumentalnym, Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż oraz Nagrodę dla najlepszego polskiego producenta ufundowaną przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Film kontempluje codzienność Półwyspu Czukockiego i odsłania brutalne strony życia w tym zapomnianym miejscu, gdzie ciągle żywa pozostaje tradycja polowań na walenie. Połowy dostarczają pożywienia i pozwalają przetrwać w trudnych warunkach.



W konkursie polskim Grand Prix i statuetkę Złotego Lajkonika otrzymał Tomasz Wolski za film “Zwyczajny kraj". Rozmowy kontrolowane i rejestracje za pomocą ukrytych kamer, brudne zapisy przesłuchań i akcji werbunkowych oraz filmy instruktażowe dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa - z takich materiałów wyłania się obraz peerelowskiego życia na podsłuchu.

“Odmienne stany świadomości" Piotra Stasika pozwalają wniknąć w zakamarki fascynujących i nieszablonowych umysłów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. O czym marzą? Co chcą powiedzieć?



Michał Edelman w filmie “Ostatni rycerze prawej strony" przez pół roku dokumentował działalność Brygady Łódzkiej ONR - od propagandowych imprez z obowiązkowym grillem, przez próby zakłócenia Marszu Równości w Radomsku, po kulminacyjny przemarsz ulicami Warszawy podczas Dnia Niepodległości w 2019 roku. Czy łódzcy narodowcy rzeczywiście są tylko grupą kolegów o wyrazistych poglądach?

