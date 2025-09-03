Najbardziej znana i kontrowersyjna para XX wieku. Reżyser filmu będzie w Polsce
Dokument "One to One: John i Yoko" to wyjątkowe spojrzenie na najbardziej znaną parę świata sztuki XX wieku. Film o związku Johna Lennona i Yoko Ono trafi 12 września na ekrany polskich kin. Natomiast już w najbliższy piątek, 5 września, z warszawską publicznością spotka się reżyser obrazu, laureat Oscara za dokument "One Day in September", Kevin Macdonald - autor takich kinowych produkcji, jak "Ostatni król Szkocji", "Whitney" czy "Marley".
Już w tym tygodniu odbędzie się uroczysta premiera filmu "One to One: John i Yoko". W warszawskiej Kinotece w piątek, 5 września, widzowie obejrzą dokument na temat związku Johna Lennona i Yoko Ono, a potem z publicznością spotka się reżyser Kevin Macdonald - zdobywca Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za "One Day in September", twórca takich produkcji, "Ostatni król Szkocji", "Whitney" czy "Marley".
"One to One: John i Yoko" to wyjątkowe spojrzenie na najbardziej znaną (i kontrowersyjną) parę świata sztuki XX wieku. Film pokazuje okres, który spędzili w małym mieszkaniu w nowojorskim Greenwich Village, gdzie przyjechali w 1972 roku z Londynu.
To jednak nie tylko opowieść o miłości, która ściągnęła na Yoko nienawiść fanów Beatlesów. To przede wszystkim zapis czasów, kiedy artyści nie bali się protestować przeciw politycznym manipulacjom i wojnie. Lennon i Ono jasne stanęli przeciwko rządom Nixona i wojnie w Wietnamie. Ich radykalna postawa zaowocowała między innymi podsłuchami FBI, których zapis możemy usłyszeć w filmie.
Poruszeni widokiem dzieci z niepełnosprawnościami, które żyły w trudnych warunkach w największej dedykowanej im placówce w USA, John i Yoko postanowili wystąpić na charytatywnym koncercie One to One i zebrać pieniądze. To był jedyny pełny koncert Lennona i Ono w historii.
Kevin Macdonald pokazuje, jakimi ludźmi byli artyści. Reżyser odkrywa zupełnie nową stronę Lennona, zupełnie inaczej spojrzał też na jego partnerkę Yoko Ono. Trzecim bohaterem tej opowieści jest Nowy Jork w bardzo burzliwych czasach początku lat 70. X wieku.
