Najbardziej znana i kontrowersyjna para XX wieku. Reżyser filmu będzie w Polsce

Reżyser filmu "One to One: John i Yoko" w Polsce

Już w tym tygodniu odbędzie się uroczysta premiera filmu "One to One: John i Yoko". W warszawskiej Kinotece w piątek, 5 września, widzowie obejrzą dokument na temat związku Johna Lennona i Yoko Ono, a potem z publicznością spotka się reżyser Kevin Macdonald - zdobywca Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny za "One Day in September", twórca takich produkcji, "Ostatni król Szkocji", "Whitney" czy "Marley".

"One to One: John i Yoko" to wyjątkowe spojrzenie na najbardziej znaną (i kontrowersyjną) parę świata sztuki XX wieku. Film pokazuje okres, który spędzili w małym mieszkaniu w nowojorskim Greenwich Village, gdzie przyjechali w 1972 roku z Londynu.

To jednak nie tylko opowieść o miłości, która ściągnęła na Yoko nienawiść fanów Beatlesów. To przede wszystkim zapis czasów, kiedy artyści nie bali się protestować przeciw politycznym manipulacjom i wojnie. Lennon i Ono jasne stanęli przeciwko rządom Nixona i wojnie w Wietnamie. Ich radykalna postawa zaowocowała między innymi podsłuchami FBI, których zapis możemy usłyszeć w filmie.

Poruszeni widokiem dzieci z niepełnosprawnościami, które żyły w trudnych warunkach w największej dedykowanej im placówce w USA, John i Yoko postanowili wystąpić na charytatywnym koncercie One to One i zebrać pieniądze. To był jedyny pełny koncert Lennona i Ono w historii.

Kevin Macdonald pokazuje, jakimi ludźmi byli artyści. Reżyser odkrywa zupełnie nową stronę Lennona, zupełnie inaczej spojrzał też na jego partnerkę Yoko Ono. Trzecim bohaterem tej opowieści jest Nowy Jork w bardzo burzliwych czasach początku lat 70. X wieku.

Lista kin grających film "One to One: John i Yoko"

Już od 12 września w kinach w całym kraju będzie można obejrzeć tę niezwykłą opowieść. Oto lista miast i kin:

Białystok - Kino Forum (od 19.09)

Bochnia - Kino Regis (od 19.09)

Bydgoszcz

Cinema City

Kino Orzeł

Bytom - BC Kino

Częstochowa - Kino Iluzja (od 18.09)

Gdańsk

Kino Kameralne

Kino Spektrum

Kino Żak (od 22.09)

Gdynia - Gdyńskie Centrum Filmowe

Gliwice - Cinema City

Gorzów Wlkp. - Kino 60 Krzeseł

Grodzisk Maz. - Kino Wolność

Jastarnia - Kino Żeglarz

Katowice

Cinema City Silesia

Kino Rialto

Kino Światowid

Kielce - Kino Fenomen

Kraków

Cinema City Bonarka

Cinema City Kazimierz

Kino KIKA

Kino pod Baranami

Kino Mikro

Kino Paradox

Kino Sfinks

Kutno - Kutnowski Dom Kultury (od 27.09)

Lublin - Centrum Kultury

Łódź

Cinema City Manufakura

Kino Charlie

Kino NCKF

Nowy Sącz - Kino Sokół

Nowy Targ - Miejskie Centrum Kultury

Oława - Centrum Sztuki (od 19.09)

Olsztyn - Kino Awangarda

Opole - Kino Meduza

Poznań

Bułgarska 19

Cinema City Kinepolis

Cinema City Plaza

Kino Malta

Kino Muza

Kino Rialto

Rzeszów - Kino Zorza

Szczecin - Kino Pionier

Toruń - Cinema City Czerwona Droga

Warszawa

Kino Amondo

Kino Atlantic

Cinema City Arkadia

Cinema City Galeria Mokotów

Cinema City Promenada

Kino Elektronik

Kino Iluzjon

Kinoteka

Kino Kultura

Kino Muranów

Kino Stacja Falenica

Kino Wisła

Wrocław

Cinema City Wroclavia

Dolnośląskie Centrum Filmowe

Kino Nowe Horyzonty

Zgorzelec - Kino PozaNova (od 19.09)

Zielona Góra - Cinema City