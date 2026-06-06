Najbardziej wyczekiwany film tego roku. Bilety rozchodzą się w ekspresowym tempie

"Odyseja": najbardziej wyczekiwany film tego roku

"Odyseja" to adaptacja historii z greckiego eposu Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz stara się wrócić na wyspę Itaka. Jego podróż jest pełna przygód, starć z cyklopem, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde zagrożenie oddala Odysa, od jego domu i ukochanej rodziny.

W obsadzie znaleźli się Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

"Odyseja": bilety sprzedają się w ekspresowym tempie

Jeszcze przed premierą film cieszy się niezwykłą popularności, mimo kontrowersji, jakie decyzje Nolana dotyczące obsady wywołały w niektórych częściach sieci. Swego czasu informowaliśmy, że bilety na pokazy filmu w IMAX wyprzedały się w Stanach Zjednoczonych po jednym dniu.

Jak donosi serwis Deadline, w Stanach rozpoczęła się właśnie sprzedaż biletów na seanse "Odysei" w kinowych salach premium w sieci kin AMC. Bilety mają znikać w ekspresowym tempie - "Odyseja" ma być najpopularniejszym filmem od 2022 roku.

"Odyseja": najnowszy film Nolana to arcydzieło

"Odyseja" jest jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku. Ulubieniec widzów, Tom Holland, którego wkrótce zobaczymy w czwartej odsłonie przygód Spider-Mana, w "Odysei" zagra Telemacha - syna Odyseusza. W rozmowie z AFP zdradził, że film ma "najlepszy scenariusz", jaki kiedykolwiek miał okazję czytać. Ale to nie wszystko - pochwalił także atmosferę pracy. Stwierdził również, że "Odyseja" to arcydzieło.

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