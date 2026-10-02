Najbardziej wyczekiwane filmy jesieni. Tych tytułów nie można przegapić

"Street Fighter. Uliczny wojownik"

Premiera kinowa: 16 października 2026 roku

"Street Fighter. Uliczny wojownik" to najnowsza adaptacja serii popularnych gier wideo, zapoczątkowanej w 1987 roku. Akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku. Fabuła skupi się na dawnych przyjaciołach Ryu (Andrew Koji) i Kenie (Noah Centineo), którzy zostają zrekrutowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w turnieju sztuk walki World Warrior. Za wydarzeniem kryje się śmiertelny spisek, który zmusi dawnych towarzyszy do zmierzenia się z demonami przeszłości.

W obsadzie znaleźli się Joe Anoa'i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy). Za kamerą stanął Kitao Sakurai, który pracował wcześniej przy "The Eric Andre Show" i komedii "Pranksterzy w trasie".

Grafika promująca film "Street Fighter. Uliczny wojownik" Album Online East News

"NAZA"

Premiera kinowa: 23 października 2026 roku

"NAZA" to wstrząsający dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa. O tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu.

Za filmem stoją Yuval Abraham - filmowiec i dziennikarz śledczy - oraz Rachel Szor - reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców "Nie chcemy innej ziemi", jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem.

"NAZA" miała światową premierę w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zdobyła Nagrodę Specjalną Jury. Międzynarodowa prasa zwracała uwagę na bezkompromisowość filmu oraz siłę świadectw osób mówiących z wnętrza systemu.

"Witajcie w Hope"

Premiera kinowa: 30 października 2026 roku

Mieszkańcy spokojnego, nadmorskiego miasta Hope zostają odcięci od świata przez śmiercionośne pożary, które trawią okoliczne lasy. Policja otrzymuje liczne meldunki o niezwykłej aktywności drapieżnych zwierząt, które zaczynają atakować ludzi. Wkrótce okazuje się, że te dramatyczne wydarzenia są zapowiedzią czegoś znacznie gorszego.

Ludzie zaczynają ginąć w coraz bardziej drastycznych okolicznościach i wkrótce staje się jasne, że Hope stało się celem ataku tajemniczych istot, które nie przypominają ani ludzi, ani zwierząt. Skąd pochodzą, jakie są ich zamiary i czy Hope jest tylko częścią jakiegoś większego planu? Odpowiedzi na te pytania próbuje znaleźć dwóch miejscowych policjantów. Żeby to zrobić, muszą jednak przede wszystkim przetrwać.

"Witajcie w Hope" to najnowszy film Na Hong-jina, twórcy świetnie przyjętego horroru "Lament". Jego światowa premiera odbyła się w czasie 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie walczył o Złotą Palmę.

Kadr z filmu "Witajcie w Hope" materiały prasowe

"Godzilla Minus Zero"

Premiera kinowa: 6 listopada 2026 roku

Kontynuacja "Godzilli Minus One" z 2023 roku. Dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego filmu Japonia próbuje wrócić do codzienności po ataku Godzilli. Jednak ponowne pojawienie się potwora okazuje się jeszcze większym zagrożeniem.

Za produkcję "Godzilla Minus Zero" odpowiada zespół twórców pracujących przy poprzedniej odsłonie serii. Poprzednia część powstała przy udziale niewielkiej, 35-osobowej ekipy VFX, a jej efekty wizualne zostały wyróżnione Oscarem. W nowej odsłonie twórcy rozwijają połączenie japońskiej tradycji tokusatsu z nowoczesnymi efektami wizualnymi, sięgając do ponad 70-letniej historii serii.

Kadr z filmu "Godzilla Minus Zero" materiały prasowe

"Dziki Koń Dziewięć"

Premiera kinowa: 13 listopada 2026 roku

"Dziki Koń Dziewięć" to najnowszy film Martina McDonagha, twórcy "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj" i "Duchów Inisherin". Opowiada o dwóch agentach CIA, którzy zostają wysłani do Chile w 1973 roku, na chwilę przed puczem wojskowym. Chris (John Malkovich), starszy z nich, zaczyna gorzko podsumowywać swoje życie.

Film debiutował w Konkursie Głównym 83. Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Malkovich otrzymał tam Puchar Volpiego dla najlepszego aktora. Recenzenci chwalą także Sama Rockwella jako jego partnera i Steve'a Buscemiego jako szefa chilijskiej placówki CIA. Wszyscy trzej mogą za kilka miesięcy otrzymać po nominacji do Oscara za swoje występy.

Sam Rockwell i John Malkovich w filmie "Dziki Koń Dziewięć" Diego Araya Corvalán East News

"Jestem Rocky"

Premiera kinowa: 20 listopada 2026 roku

"Jestem Rocky" przedstawi historię Sylvestra Stallone'a, który na początku swej aktorskiej kariery z trudem wiązał koniec z końcem. Przełomem okazał się napisany przez niego scenariusz filmu o bokserze-amatorze z ubogiej dzielnicy Filadelfii, który otrzymuje szansę zmierzenia się w pojedynku z aktualnym mistrzem świata. Producenci byli zachwyceni jego tekstem. Stallone postawił jednak warunek, na który wielu nie chciało się zgodzić. To on miał wcielić się w tytułowego bohatera "Rocky'ego".

W przyszłego gwiazdora kina wcielił się Anthony Ippolito. Matt Dillon zagrał jego ojca, Franka Stallone'a Sr. P.J. Byrne i Toby Kebbell otrzymali role producentów Irwina Winklera i Roberta Chartoffa, którzy zgodzili się spełnić warunki młodego aktora. Johna G. Avildsena, reżysera "Rocky'ego", zagrał Jay Duplass. AnnaSophia Robb wcieliła się w Sashę Czack, żonę Stallone'a. Z kolei Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan i Scot Teller zagrali Carla Weathersa, Talię Shire, Burgessa Mereditha i Burta Younga, pozostałe gwiazdy "Rocky'ego".

Scenariusz napisał Peter Gamble. Za kamerą stanął Peter Farrelly, laureat dwóch Oscarów za "Green Book", twórca komedii "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę" i "Ja, Irena i ja".

Anthony Ippolito jako Sylvester Stallone w filmie "Jestem Rocky" Bobby Bank Getty Images

"Avengers: Doomsday"

Premiera kinowa: 16 grudnia 2026 roku

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers i New Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. W fabułę są także zaangażowani Loki (Tom Hiddleston), piastujący od niedawna funkcję strażnika czasu, oraz Steve Rogers (Chris Evans), przebywający od lat na superbohaterskiej emeryturze.

W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

"Avengers: Doomsday" to początek podsumowania Kinowego Uniwersum Marvela, najbardziej dochodowej serii filmowej w historii kina. Premierę wielkiego finału cyklu, "Avengers: Secret Wars", zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Kadr z filmu "Avengers: Doomsday" Disney materiały dystrybutora

"Diuna: Część trzecia"

Premiera kinowa: 18 grudnia 2026 roku

Akcja "Diuny: Części trzeciej" rozgrywa się 17 lat po poprzedniej odsłonie cyklu i przedstawia dalsze losy Paula Atrydy (Timothée Chalamet). Uwikłany w spiralę przemocy, zmaga się ze skutkami wywołanej przez siebie świętej wojny i stawia czoła spiskom Bene Gesserit, Tleilaxan i swojej żony Irulany (Florence Pugh).

Swoje role z poprzednich części "Diuny" powtórzyli także: Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Javier Bardem, Charlotte Rampling i Anya Taylor-Joy. Do obsady dołączyli Robert Pattinson i Isaach de Bankolé. Ponadto Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke zagrają dzieci Paula Atrydy i Chani - Leto II i Ghanimę.

Za kamerą stanął ponownie Denis Villeneuve. Scenariusz napisał razem z Brianem K. Vaughanem na podstawie serii książek Franka Herberta. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch części za muzykę odpowiada Hans Zimmer. Z kolei Greiga Frasera, nagrodzonego Oscarem operatora "Diuny" i "Diuny: Części drugiej", zastąpił Linus Sandgren, laureat nagrody Akademii za "La La Land".

Robert Pattinson w scenie z filmu "Diuna: Część trzecia" materiały prasowe

"Debiut"

Premiera kinowa: 25 grudnia 2026 roku

"Debiut" skupia się na kulisach wystawienia amatorskiej sztuki teatralnej w miejskim ośrodku kultury. Główną bohaterką jest Mona (Julianne Moore), nieśmiała kobieta, która zrobi wszystko, by wypaść jak najlepiej w niewielkiej roli. Jej podejście spotyka się z protestami ze strony nieznoszącego sprzeciwu reżysera (Paul Giamatti). Historię określono jako "Czarnego łabędzia" w wersji Woody'ego Allena.

Film jest trzecim projektem reżyserskim Jesse'ego Eisenberga, twórcy nagrodzonego Oscarem "Prawdziwego bólu". W "Debiucie" pełnił on także funkcję producenta i scenarzysty oraz wystąpił w jednej z pobocznych ról.

Po pierwszych pokazach dziennikarze byli zachwyceni występem Moore. Niektórzy wróżą aktorce drugiego Oscara w karierze.

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