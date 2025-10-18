Najbardziej wyczekiwana filmowa adaptacja. Poznaliśmy datę rozpoczęcia zdjęć

"Horizon Zero Dawn": świat przyszłości i roboty dinozaury

Akcja "Horizon Zero Dawn" rozgrywa się w przyszłości, w której na gruzach "Starego Świata" mieszkają prymitywne plemiona oraz potężne maszyny przypominające dinozaury. Od katastrofy, która zniszczyła Ziemię, minęło 1000 lat, a na horyzoncie pojawia się kolejne zagrożenie. Kiedy dotąd pokojowo nastawione do ludzi maszyny nagle zaczynają im zagrażać jedyną osobą mogącą uratować świat okazuje się Aloy. Seria gier studia Guerrilla Games o przygodach tej bohaterki, na którą składają się obecnie dwie części - "Horizon: Zero Dawn" (2017) oraz Horizon: Forbidden West" (2022), jest jedną z najlepiej sprzedających się gier na konsole. W przygotowaniu jest trzecia odsłona.

O przeniesieniu przygód Aloy na mały lub duży ekran mówiono od lat. Początkowo realizacji serialu dla Netfliksa miał podjąć się twórca adaptacji "The Umbrella Academy", Steve Blackman, oraz scenarzystka serii "Killjoys" - Michelle Lovretta. Prace nad tą wersją zostały jednak przerwane z powodu zarzutów skierowanych pod adresem Blackmana dotyczących m.in. znęcania czy manipulacji.

Zarzuty przedstawione w artykule Rolling Stone pochodzą od 12 osób, które pracowały z nim w przeszłości. Blackman stwierdził, że wszystkie oskarżenia wobec niego są "kompletnie nieprawdziwe". Cheyenne Roundtree, autorka artykułu, poinformowała, że Netflix zawiesił również prace nad produkcją oryginalną twórcy - serialem "Orbital".

"Horizon Zero Dawn": powstanie film pełnometrażowy

Jak informuje The Game Post, a z nim serwis Collider, Asad Qizilbash, szef PlayStation Productions, potwierdził, że powstał już scenariusz filmu, a start zdjęć przewidziany jest na 2026 rok. Na ekrany kina produkcja trafić ma w 2027 r. Obecnie poszukiwany jest reżyser. Studiem, który zrealizuje adaptację "Horizon" jest Columbia Pictures (wcześniej odpowiedzialne za "Uncharted" czy "Gran Turismo".

"Horizon" to nie jedyna filmowa adaptacja produkcji z portfolio Playstation. W przygotowaniu jest ekranizacja "Ghost of Tsushima" w reżyserii Chada Stahelskiego ("Joh Wick"), "Days Gone", za którego kamerą stanie Sheldon Turner oraz filmu na podstawie "Gravity Rush", "Helldivers 2", "Ghost of Tsushima: Legends".

Pytanie, które zadają sobie wszyscy gracze i graczki jest oczywiście jedno - kto wcieli się w Aloy. Wielokrotnie do roli bohaterki była typowana Rose Leslie (Ygritte z "Gry o tron"), jednak biorąc pod uwagę, że w pierwszej części gry Aloy jest nastolatką, pomysł ten wśród fanów szybko upadł. Wśród faworytek, które są bliższe wiekowo bohaterce, wymieniane są m.in. Sadie Sink ("Stranger Things"), Sophia Lillis ("To nie jest OK", "Dungeons & Dragons. Złodziejski honor"), Erin Kellyman ("Willow"), Amber Midthunder ("Prey").

