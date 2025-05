"Utrata równowagi"

Mimo że Maja (Nel Kaczmarek) poświęciła aktorstwu całe swoje życie, nie wierzy w siebie i swoje możliwości. Uważa, że jest w tej większości studentów, którzy nie znajdą pracy po szkole teatralnej. Dlatego po ukończeniu studiów planuje aplikować na marketing i zarządzanie. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze staje nowy reżyser Jacek (Tomasz Schuchardt). Charyzmatyczny mężczyzna ma poprowadzić studentów do dyplomu. Reżyser, dając Mai główną rolę Lady Makbet, przywraca jej nie tylko miłość do aktorstwa, ale i wiarę w siebie. Wkrótce okaże się jednak, że to nie przedstawienie dyplomowe będzie głównym celem Mai, ale zdemaskowanie prawdziwej natury Jacka.

"'Utrata równowagi' to historia ludzi, którzy zapomnieli o swoich marzeniach albo przestali o nie walczyć. Wydaje mi się, że zjawisko takiej rezygnacji najpełniej obrazuje się w drodze, jaką przechodzą młodzi aktorzy. Przyjęcie do szkoły teatralnej jest ogromnym wyróżnieniem i wydawałoby się – gwarantem przyszłego sukcesu. Jednak z każdym kolejnym rokiem studiów rośnie świadomość, że tylko nieliczni będą się spełniać na deskach teatrów czy ekranach kin. Jednym z zadań wykładowców powinno być przygotowanie przyszłych aktorów do zderzenia się z brutalną rzeczywistością. Jednak przez wiele lat dominował model hartowania studentów, zgodny ze słowami wybitnego polskiego aktora: 'Ja was muszę zgwałcić, żeby was życie nie zgwałciło'" – podkreśla Korek Bojanowski, reżyser i współautor scenariusza "Utraty równowagi".

Film debiutował podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2024 roku w ramach Konkursu Głównego. Wyróżniono go Nagrodą Specjalną "Don Kichot" Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Złotym Klakierem — nagrodą publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu oraz nagroda za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film dla Korka Bojanowskiego. Ponadto Nel Kaczmarek otrzymała Wyróżnienie Jury Konkursu Głównego za swoją rolę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Utrata równowagi" [trailer] materiały prasowe

"Szpiedzy"

Fabuła "Szpiegów" Stevena Soderbergha skupia się na postaci George'a Woodhouse'a (Michael Fassbender), który musi odkryć, kto w tajnej organizacji zdradza swój kraj. W gronie podejrzanych znajduje się pięć osób — w tym jego żona, Kathryn St. Jean (Cate Blanchett). Dla George'a to oznacza dramatyczny dylemat.

"Mają silne małżeństwo" - mówi Fassbender. "Czuje, że ona jest po jego stronie. Jest między nimi głęboki rodzaj szacunku i zrozumienia. Więc kiedy to się dzieje, George zastanawia się, komu powinien być wierny? Krajowi czy żonie?".

Zdjęcie Cate Blanchett i Michael Fassbender w filmie "Szpiedzy" / Universal Pictures - Focus Featu/Collection Christophel/East News / East News

"Dziadku, wiejemy"

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody.

"Dziadku, wiejemy!" to familijny film drogi o najważniejszych wartościach w życiu oraz magii wyobraźni, który pokazuje, jak wyjątkowa relacja wnuczki i dziadka może odmienić życie całej rodziny i stać się początkiem niezapomnianej przygody.

Reżyserką filmu jest Olga Chajdas. Scenariusz wyszedł spod pióra Emila Płoszajskiego. Rola Jagody jest debiutem dla Anny Nowak, jej mamę zagrała Agnieszka Grochowska. Natomiast dziadka Jeremiego zagrał Jan Peszek. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk, Filip Tkaczyk oraz Klementyna Lamort De Gail.

Zdjęcie Jan Peszek w scenie z filmu "Dziadku, wiejemy!" / materiały prasowe

"Pani od polskiego"

1942 rok. Kresy. Silna i niezależna Eliza rozpoczyna pracę jako nauczycielka w wiejskiej szkole. Tam poznaje Stacha — unikającego obowiązków, za to lubiącego kłopoty chłopaka, który staje się obiektem jej fascynacji i rodzącej się w niej wielkiej miłości. Stach zostaje jednak zesłany na roboty przymusowe na tereny III Rzeszy. Po jego wyjeździe Eliza rodzi ich wspólne dziecko i wraz z niemowlęciem na rękach rusza śladami ukochanego. Odnajduje go we Frankfurcie i tam próbują przeżyć, mimo nieludzkich warunków i ciągłych upokorzeń. Eliza cały czas walczy o swoją godność, życie dziecka i — co najtrudniejsze — o miłość Stacha, który początkowo uznawał ich relację za przelotny romans. Teraz w ogniu wojennej próby oboje poznają się naprawdę, a istniejąca między nimi więź zmienia się wraz z upływem czasu.

"Pani od polskiego" to nowy film w reżyserii Radosława Piwowarskiego, twórcy nagradzanego na międzynarodowych festiwalach filmowych w Wenecji i San Sebastian oraz na FPFF w Gdyni, autora niezapomnianych produkcji: "Pociąg do Hollywood", "Autoportret z kochanką" oraz "Yesterday". Scenariusz "Pani od polskiego" inspirowany jest prawdziwymi historiami ludzi, którzy w czasie II wojny światowej trafili na roboty przymusowe do Niemiec.

W rolach głównych wystąpili: Sylwia Skrzypczak-Piękoś ("Wojenne dziewczyny") oraz Vitalik Havryla ("Planeta Singli. Osiem historii"), a partnerują im zarówno polscy, jak i zagraniczni aktorzy.

Zdjęcie Sylwia Skrzypczak-Piękoś w filmie Radosława Piwowarskiego "Pani od polskiego" / Kino Świat / materiały prasowe

"Wspaniały świat"

Życie bohaterek "Wspaniałego życia" zostaje wywrócone do góry nogami, kiedy w ich ręce trafia robot domowy typu T.0 o imieniu Théo — zbyt stary, by dało się go sprzedać. Gadatliwa, ciekawska, pomocna, a przy tym niezwykle racjonalna maszyna z miejsca zdobywa sympatię Pauli, od dawna marzącej o robocie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic gorszego nie mogło przytrafić się Max, która robotów i nowoczesnych technologii nienawidzi. Na skutek zbiegu niekorzystnych okoliczności sytuacja bohaterek nagle poważnie się komplikuje. Może to właśnie mechaniczny przyjaciel okaże się tym, czego Max najbardziej teraz potrzebuje?

"Kayara niepokonana"

Dawni posłańcy inkaskiego imperium dostarczają najważniejsze wiadomości, więc muszą być szybcy, silni… i mogą to być tylko mężczyźni. Wszystko się jednak zmieni, gdy młoda dziewczyna o imieniu Kayara postanowi jako pierwsza dołączyć do tego elitarnego grona. Tytułowa bohaterka "Kayary niepokonanej" decyduje się wziąć udział w Wyścigu Posłańców przebrana za chłopca. Całej konkurencji z uwagą przypatruje się cesarz Inków, więc kiedy w pewnym momencie wychodzi na jaw prawdziwa tożsamość Kayary, grozi jej dotkliwa kara. Na szczęście, pewien młody książę bardzo jej kibicuje i udaje się jej dopiąć celu. Kayara wspólnie z zaprzyjaźnionym chomikiem będzie mogła teraz odkrywać pełne magii historie swojej krainy oraz być może uda się jej zapobiec nadciągającemu niebezpieczeństwu w postaci hiszpańskich konkwistadorów.