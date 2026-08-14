Najbardziej urocza para Hollywood. Z humorem zdradzają przepis na szczęście

Keri Russell i Matthew Rhys: jedna z najbardziej uroczych par Hollywood

Keri Russell i Matthew Rhys poznali się podczas prac nad serialem "Zawód: Amerykanin", w którym grali małżeństwo i zarazem szpiegów KGB, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych. Ich koleżeńska relacja szybko przerodziła się w związek. Są razem od 2013 roku.

W tym roku po raz pierwszy oboje otrzymali nominacje do nagrody Emmy. Russell za rolę w trzecim sezonie "Dyplomatki" Netfliksa, a Rhys - za docenioną i określaną najlepszym serialem 2026 roku "Wdowią Zatokę".

We wspólnym wywiadzie w Variety, gdzie odpowiadali na pytania prowadzącej udowadniając, jak dobrze się znają zdradzili kilka ciekawych rzeczy na temat swojego związku. I tak Rhys i Russell zadecydowali, że chcieliby zagrać razem w nowych wersjach serialu "Hart to Hart" lub "Na wariackich papierach", przy czym aktor zaznaczył, iż Russell zagrałaby pewnie postać, w którą wcielał się Bruce Willis.

Zapytany o to jak dobiera role, Rhys z właściwym sobie poczuciem humoru odparł: "Gotówka. Trójka dzieci, hipoteka. Nie mam wstydu, kto płaci więcej wygrywa".

Keri Russell i Matthew Rhys: o takim związku można marzyć

Przy okazji Keri Russell zdradziła najprawdopodobniej miesiąc premiery czwartego sezonu "Dyplomatki". Na pytanie, w którym sezonie bohaterka aktorki w serialu "Dyplomatka", Kate Wyler, zostanie prezydent Stanów Zjednoczonych, odpowiedziała: "zobaczmy w październiku". Rhys z odpowiedzią nie trafił, ponieważ stwierdził, że stanie się to w dziewiątym sezonie.

Aktorska para zdradziła także, jak przyjęli wiadomość o nominacjach do nagród Emmy.

"Rzadko się widujemy, nie lubimy za bardzo się spotykać, tylko na takich rzeczach jak ta"- żartowała Russell, dodając, że ten dzień spędzali razem włócząc się po mieście. Kiedy trafili do jednego z barów, rozdzwoniły się telefony.

"To wspaniałe, teraz nie musimy się nienawidzić" - żartowała aktorka wracając wspomnieniami do "rywalizacji" z mężem przed laty.

W 2019 roku oboje zostali nominowani do Złotych Globów. W wywiadzie udzielonym E!Live przyznali, że umówili się już co zrobią, jeżeli tylko jedno z nich wróci do domu z nagrodą.

"Zrywamy ze sobą" - powiedziała Keri Russell. "Jak ty wygrasz, ja się wynoszę. Jeżeli ja wygram, ty się wynosisz".

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