Najbardziej urocza para Hollywood. Ślub wzięli na ganku własnego domu

Melanie Lynskey i Jason Ritter: najbardziej urocza para Hollywood

Melanie Lynskey po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w "Niebiańskich istotach" (1994) i od tej pory zagrała łącznie w stu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Oglądaliśmy ją w "Bliskości", "Castle Rock", "Nie patrz w górę", "Candy", "The Last of Us" czy serialu, który przyniósł jej największą popularność, czyli "Yellowjackets".

Jason Ritter jest synem znanego aktora Johna Rittera. Na przestrzeni lat zagrał w wielu kultowych i różnorodnych serialach - wystarczy wymienić choćby telenowelę "Dni naszego życia", dramat "Parenthood" czy wojenną "Długą drogę do domu". Wystąpił także w "Zdarzeniu", "Dziewczynach", "Raising Dion", "Poker Face", "Oskarżonych" czy produkcji CBS "Matlock" z nominowaną do nagrody Emmy Kathy Bates.

Po raz pierwszy Jason Ritter i Melanie Lynskey poznali się na planie filmu "The Big Ask" w 2013 roku. Zaczęli spotykać się kilka miesięcy później, przy okazji występując razem w kilku innych produkcjach - m.in. komedii romantycznej “We’ll Never Have Paris", filmie “The Intervention", serialu "Candy" czy "The Last of Us".

Ciekawą anegdotą dotyczącą "The Last of Us" Melanie Lynskey podzieliła się swego czasu w programie Jimmy’ego Fallona.

"[Ritter - przyp. red.] był kaskaderem. Trenował razem z innymi i wykonał te wszystkie kaskaderskie wyczyny. Marzył o tym od lat".

Aktorka zażartowała również, że w jednej ze scen miała okazję go... postrzelić.

"Czemu nie? To było romantyczne" - opowiadała z uśmiechem.

Melanie Lynskey: ślub wzięli na ganku własnego domu

Melanie Lynskey i Jason Ritter zaręczyli się w 2017 r., a prawie pod koniec 2018 roku powitali na świecie córkę. Wiadomością w mediach podzielili się... miesiąc później. Lynskey napisała post na X (wcześniej) Twitter, a potem, kiedy media coraz szerzej rozpisywały się o jej życiu prywatnym, postanowiła dopisać:

"Chciałabym wyjaśnić kilka rzeczy, jakie ostatnio przeczytałam w internecie. Po pierwsze, Jason nie zagrał w filmie "Boy Meets World", i wow, to jest naprawdę łatwe do sprawdzenia. Po drugie, nie powitałam dziecka ‘po cichu’; puściłam A$AP Rocky na cały regulator i dużo krzyczałam".

Co ciekawe, Lynksey i Ritter pobrali się w dość intrygujących okolicznościach i trochę zostali do tego zmuszeni. W 2022 roku aktorka wyjawiła, że postanowili zawrzeć związek małżeński bardzo szybko - zaraz przed jej wyjazdem do Kanady w 2020, gdzie miała zacząć pracę na planie "Yellowjackets".

"Tak naprawdę wyszłam za mąż, bo ktoś powiedział: 'Jason nie wjedzie do Kanady, jeżeli nie będziecie małżeństwem’, to nie było prawdą. Początkowo czekaliśmy, aż skończy się pandemia" - opowiadała.

"Przecież mamy dziecko. Że jak? Nie mogę wyjechać na pół roku. Pobierzmy się jutro". Tak też, prawie dosłownie, zrobili.

Ceremonia odbyła się na ganku ich domu w Atlancie, a w uroczystości wzięła udział dwójka ich przyjaciół.

Melanie Lynskey i Jason Ritter wspierają się na każdym kroku. Choć kariera jest ważna dla obojga, to potrafią poświęcić się dla siebie nawzajem.

"W ostatnich latach podejmujemy role, które mają dla nas najwięcej sensu - jeżeli jakaś rola jest bardziej ekscytująca lub bardziej opłacalna... Priorytetem jest ta, która pomoże pchnąć czyjąś karierę do przodu" - mówiła Lynskey na łamach People.

Melanie Lynskey i Jason Ritter: nie zawsze było różowo

Jednak i w historii tej pary pojawiały się problemy. Jason Ritter przez lata zmagał się z nałogiem.

"To nie jest typowa, urocza historia miłosna. Bywało ciężko, pojawiały się komplikacje. Walczyłem wtedy z nałogiem. W pewnym momencie zrozumiałem, że ta wspaniała kobieta zasługuje na kogoś równie wspaniałego. Czułem, że nie jestem tą osobą. Dopiero po roku życia w trzeźwości zacząłem mieć nadzieję, że zdołam być dla kogoś dobrym partnerem. Pracowałem nad sobą wystarczająco ciężko, by w końcu poczuć, że mogę być dla niej tym jedynym" - pisał PAP Life.

