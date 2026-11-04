Nakręcił najlepszy dokument roku. Co o nim wiemy?

Nathan Fielder - geniusz czy socjopata? Król krindżu czy niezdarny w interakcjach społecznych facet w spektrum? Kto skrywa się pod maską wątłego, nieudolnego, nienaturalnie zdystansowanego komika? Tak skrajnie różnego od chociażby Setha Rogena, z którym przyjaźni się od dziesięcioleci? Pytania o jego tożsamość mnożą się w głowie prawie tak samo, jak myśli plączące się podczas seansu jego absolutnie pokręconych dokumentów i fabuł.

Dlaczego jego budzące dyskomfort i grymas na twarzach interlokutorów poczucie humoru sprawia, że jako odbiorcy nie możemy oderwać od niego wzroku? Chęć przefiltrowania twórczości Kanadyjczyka na pierwszy rzut oka już nie raz zapędzała nas w kozi róg. Mur oddzielający nieprzenikniony umysł Fieldera od publiczności, do której kieruje swoje telewizyjne i filmowe wygłupy, to dla ekscentrycznego artysty największa świętość. Stale zblazowany, siwiejący chłopiec w hollywoodzkim świecie, po cichu bawi się z nami w kotka i myszkę, by niespodziewanie wyjąć asa z rękawa i dostarczyć (nie boję się tego powiedzieć) najlepszy film roku. Niemal zapominając o największych superprodukcjach minionych miesięcy (patrz: "Odyseja" i "Projekt Hail Mary"), zasiadamy więc do analizy jego komediowego geniuszu.

Zacznijmy od początku.

Witajcie w fielderowskiej bajce

Wychodząc z kina z "Zobaczysz wszystko" w głowach dudniło wam zapewne pytanie z cyklu: co ja właściwie zobaczyłem?! To całkowicie normalna, wręcz pożądana reakcja po bliższym zapoznaniu z którąkolwiek z produkcji z udziałem Nathana Fieldera. Kanadyjski twórca intencjonalnie podrażnia nasze najbardziej czułe punkty, siebie - nieco niesprawiedliwie - odseparowując od głębszych uczuć i pozostając dla nas zagadką niemal nie do rozwiązania.

Przyszły reżyser wychowywał się w Vancouver w Kanadzie, gdzie już w dzieciństwie był zafascynowany sztuką iluzji rzeczywistości. Jego "obsesja" doprowadziła do tego, że wraz ze swoim przyjacielem Sethem Rogenem (późniejszym gwiazdorem "Supersamca") współtworzył improwizowany teatr, który odnosił sukcesy w całym kraju.

Na wczesnym etapie kariery zasłynął z publikowania krótkich skeczy na raczkującym wówczas YouTube'ie (w tym słynnego "układu tanecznego" do piosenki Shakiry), w których oficjalnie zaprezentował swoją aktorską personę przed światem. Dla szerszej publiczności nadal pozostawał jednak undergroundowym, początkującym komikiem. Do czasu, gdy Comedy Central nie zaproponowało mu własnego segmentu pt. "Zły dotyk Nathana".

W trwającym łącznie cztery sezony telewizyjnym show Fielder korzystając z perswazji, której podłożem jest jego niegroźna postawa i prezencja niewinnego chłopca z sąsiedztwa, podawał się za adwokata praw pracowników. Pomagał walczyć z biurokracją i rozwijać ich lokalne biznesy, jedne dziwaczniejsze od drugich - od taniej podróbki Starbucksa, po lodziarnię oferującą... niekonwencjonalne smakowe doznania. Wprawiony w niekomfortowych konfrontacjach, zacierał granicę między fikcją a rzeczywistością, wchodząc w utarczki z policją, organizując pikiety i opracowując fejkowe plany biznesowe. Wszystko ze śmiertelną powagą na twarzy, ani na moment nie wychodząc z roli... no właśnie, kogo?

"Próba generalna" przed rzeczywistością

Tych, którzy sądzą, że "Zobaczysz wszystko" to jedynie wypadek przy pracy, muszę natychmiast z tego błędu wyprowadzić. Wielcy współczesnego kina, tacy jak Francis Ford Coppola czy Christopher Nolan, swoje opus magnum zapowiadają jeszcze zanim wejdą na plan zdjęciowy. Z różnym skutkiem, analizując choćby dotkliwą porażkę o przewrotnym tytule "Megalopolis". Fielder podąża jednak zupełnie odwrotnym torem. Kto miał już okazję zobaczyć "Próbę generalną", ten wie, że Kanadyjczyk techniki wykorzystywane w swoim nowym filmie stosuje od wielu lat, przez co "You Can See Everything" wydaje się wręcz kontynuacją jego innowacyjnego docu-show.

Przy niemal zerowej promocji ze strony HBO, "Próba generalna" okazała się nie tylko najbardziej pokrętnym programem Fieldera, ale i jedną z najciekawszych komediowych propozycji ostatnich lat. Celem tego eksperymentu było wszechstronne przygotowanie uczestników na czekające ich stresujące życiowe momenty, jak przyznanie się do kaskadowego kłamstwa czy podjęcie decyzji o macierzyństwie. Prowadzący wykonuje detaliczny, kolosalny research, buduje szczegółowe repliki miejsc, w których ma dojść do konfrontacji i krok po kroku przeprowadza swoich podopiecznych przez setki możliwych scenariuszy. W pewnym momencie sam wkracza nawet do symulowanej rzeczywistości, towarzysząc 44-letniej kobiecie w "wychowywaniu" dziecka (a raczej dzieci, bo w ramach eksperymentu co kilka dni dostaje ona nowego malca na kolejnym etapie rozwoju).

Nie wdając się w spoilery, które mogą zepsuć wam frajdę z odkrywania szokujących warstw "Zobaczysz wszystko", powiem tylko tyle: jeśli wy też lubicie odgrywać w głowie poszczególne scenki z przeszłości, w ramach przygotowań do "You Can See Everything" nie zobaczycie nic lepszego.

Reżyser skazany na klątwę

W czasach, w których w oczach kamer warto jest być poprawnym politycznie, eco-friendly trendsetterem (jednocześnie współpracując z markami, które testują na zwierzętach czy pokonując krótkie dystanse prywatnymi samolotami), Fielder nie musi promować swoich dzieł pod dobrze klikalnym szyldem. Może to właśnie dlatego łatwiej nam dostrzec w jego niebanalnej twórczości odbicie własnej wyobraźni? Kiedy z góry nie programuje się nas na konkretne refleksje, podchodzimy do seansu z otwartą głową, a w jego ostatniej minucie pozostajemy wyłącznie ze swoimi myślami - nie sloganami wiszącymi na gigantycznych kolorowych plakatach.

Fielder zdaje się z politowaniem odczytywać hollywoodzkie reguły gry, zapoczątkowując swoją autorską modę na sukces. Tak, jak zrobił to w przypadku "The Curse" - swojego pierwszego serialu z tak gwiazdorską obsadą. Satyra z 2023 roku bierze na tapet mentalność bogaczy - niby nieuchwytny, a tak bardzo dający się we znaki we współczesnym świecie mechanizm opresji i kontroli. Asher (Fielder) i jego żona Whitney (znakomita Emma Stone) promują ideę pasywnych, samowystarczalnych domów, która ma zrewolucjonizować budownictwo i odciążyć już i tak pokiereszowaną przez człowieka planetę. Pragną jednak, by ich szlachetne działania, takie jak ochrona praw lokalnej społeczności i jej rdzennych mieszkańców, zostały udokumentowane przez ekscentrycznego reżysera Dougiego (Benny Safdie). Pełna nieoczywistych dziwaczności satyro-komedia, mimo swojej odrealnionej fabuły, wydaje nam się boleśnie znajoma. To opowieść o samospełniającej się klątwie, którą możemy interpretować na nieskończenie wiele sposobów, jak konsekwencje, jakie niesie za sobą udawanie kogoś, kim się nie jest, byleby wpasować się w obowiązujące standardy myśli, poglądów i piękna.

"Zobaczysz wszystko" - w tym Oscara za reżyserię?

Jeśli dokładnie przeanalizujemy ścieżkę kariery Fieldera, w momencie, w którym "The Curse" podbijał serwisy streamingowe, on i Lance Oppenheim otrzymali nietypową ofertę współpracy od założycielki Theranosa, słynnej oszustki finansowej Elizabeth Holmes. Upadła bizneswoman zaproponowała reżyserom zamieszkanie z nią pod jednym dachem na 34 dni, zanim rozpocznie wyrok za defraudację setek milionów dolarów pozyskanych od inwestorów swojej technologiczno-medycznej firmy.

Duet od początku miał wątpliwości co do celowości projektu, niemniej zaintrygowała ich iście megalomańska i pretensjonalna postawa Holmes. Skąd bowiem u pariaski z Doliny Krzemowej, która sprytnie podawała się za nowego Steve'a Jobsa, aby wzbudzić sympatię miliarderów, tak wielka potrzeba zostania celebrytką?

Podobnie jak w swoich poprzednich dziełach, Fielder postanowił przeprowadzić z nią na poziomie emocjonalnym zawiłą partię szachów, która już na starcie okazała się dla niej zgubna. Będąc pewną swojej własnej strategii, nie wzięła pod uwagę tego, że Fielder, niczym rasowy szachmistrz, dzięki swojej intuicji i przenikającemu rzeczywistość trzeciemu oku zawsze znajdzie się o krok przed przeciwnikiem. W "Zobaczysz wszystko" dotychczasowe nathanowskie uniwersum rośnie w siłę w niebywałym tempie i ze spektakularnym finałem.

Czy ten widowiskowy, trzymający w napięciu bardziej, niż niejeden dreszczowiec, nietypowy dokument okaże się czarnym koniem w wyścigu po Oscary? Czy zamiast greckich wojowników to właśnie Fielder i Oppenheim okazali się największą pułapką zastawioną na Christophera Nolana? Taki obrót spraw zupełnie by mnie nie zdziwił. Co więcej - po obejrzeniu "Zobaczysz wszystko" sądzę, że w najbliższym czasie żaden zwrot akcji nie zrobi na mnie specjalnego wrażenia. Fielder, niczym duch snujący się po domu Elizabeth Holmes, łącząc przeróżne gatunki w jedno, prawdziwie epickie dzieło, równie nonszalancko już wkrótce może odebrać twórcy "Odysei" reżyserskiego Oscara.