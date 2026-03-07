Eva Mendes i Ryan Gosling: jedna z najbardziej skrytych par Hollywood

Eva Mendes i Ryan Gosling poznali się w 2011 roku na planie filmu "Drugie oblicze". Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich związek, choć intensywny, zbliżał się ku końcowi, ponieważ zakochani chcieli od życia czegoś innego. Ona pragnęła założyć rodzinę, on nie chciał niczego tak zobowiązującego. Ostatecznie jednak zażegnali kryzys i obecnie są rodzicami dwóch córek.

Bez wątpienia są jedną z najbardziej tajemniczych par w Hollywood. Niechętnie pozują razem do zdjęć i nie komentują publicznie swojej relacji. Bardzo długo nie było wiadomo, czy połączył ich ślub. Dopiero po czasie na jaw wyszło, że powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2022 roku. Wskazówką było zdjęcie Evy Mendes, która pokazała na Instagramie tatuaż z napisem "De Gosling".

Choć rzadko pokazują się razem publicznie, nie brakuje momentów, w których okazują sobie wsparcie. Jednym z najbardziej wzruszających gestów była przemowa Ryana Goslinga podczas odbierania Złotego Globu za rolę w "La La Land" w 2017 roku. Aktor publicznie podziękował Mendes za to, że w czasie jego pracy na planie, to ona zajmowała się ich córkami.

Ryan Gosling i Eva Mendes pokazali się razem. Pierwsze wspólne wystąpienie od lat

5 marca sławna para zrobiła wyjątek i wspólnie gościła w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Wszystko jednak wyszło dość spontanicznie, ponieważ pierwotnie Mendes miała czekać na męża za kulisami. Aktor poprosił jednak zgromadzonych, by zachęcili ją do wyjścia. Nieco zaskoczona ostatecznie się zgodziła i została powitana gromkimi brawami.

Chwilę później okazało się, że to jeszcze nie koniec niespodzianek; na widowni znajdowali się bowiem dyrygenci orkiestry North Bergen High School z New Jersey. Po chwili na sali rozległo się głośne "Sto lat", gdyż tego dnia aktorka obchodziła 52. urodziny. Nagranie z tej uroczystej chwili można zobaczyć tutaj.

