"Zniknięcie": Stanley Kubrick powiedział, że to najbardziej przerażający film, jaki kiedykolwiek widział

Stanley Kubrick, legendarny twórca takich kinowych hitów, jak "Mechaniczna pomarańcza", "2001: Odyseja kosmiczna", "Lśnienie" czy "Oczy szeroko zamknięte", powiedział: "'Zniknięcie" to najbardziej przerażający film, jaki kiedykolwiek widziałem".

Wywołujący niepokój holenderski klasyk z 1988 roku przypomina skrzyżowanie "Milczenia owiec" z "Funny Games". Film wkrada się do świadomości widzów, którzy muszą sami odpowiedzieć na pytanie: "Czy chcesz poznać prawdę za wszelką cenę?".

Dzięki firmie Past Perfect, dystrybutora klasyki filmowej, odrestaurowana wersja niderlandzkiego thrillera w reżyserii George'a Sluizera, trafi po raz pierwszy na ekrany wybranych kin w Polsce.

Kadr z filmu "Zniknięcie" / fot. Past Perfect materiały prasowe

- W Past Perfect chcemy wprowadzać nie tylko słynne klasyki, ale też perełki jeszcze w Polsce niedostępne, bez wcześniejszej premiery - żeby polscy widzowie mogli odkryć wspaniałe kino z przeszłości w kinowych warunkach. Takie jest "Zniknięcie" - szeroko uważane za jeden z najlepszych holenderskich filmów wszech czasów. To film mający legion fanów na całym świecie: jednocześnie filozoficzny i przerażający, niezwykła mieszanka kina autorskiego i gatunkowego - mówi w rozmowie z Interią Sebastian Smoliński, szef firmy Past Perfect.

- Zależało nam, żeby po głośnych tytułach ("Amadeusz", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Wielki błękit") zaprosić naszych widzów do innej zabawy, zapytać ich: "Chcecie zobaczyć coś klasycznego, ale zupełnie nowego?" - dodaje.

"Zniknięcie": wszystko zaczyna się niewinnie - od wakacyjnej podróży

Para Holendrów, Saskia (Johanna ter Steege) i Rex (Gene Bervoets) jedzie do Francji samochodem. Po drodze sprzeczają się i droczą, uczą się francuskich słówek. W pewnym momencie zatrzymują się na stacji benzynowej. Saskia idzie do toalety - po czym znika. Jej zniknięcie będzie trapić Rexa przez całe życie. Szybko poznajemy też porywacza - jest nim Raymond (wstrząsająca rola Bernard-Pierre'a Donnadieu), niepozorny nauczyciel chemii. Czy Rex pozna kiedykolwiek oprawcę, na punkcie którego nabiera stopniowo obsesji?

Perfekcyjna adaptacja powieści "Złote jajko" Tima Krabbé to legendarny dziś film, który na początku miał kłopoty ze znalezieniem dystrybutora - a ostatecznie doczekał się amerykańskiego remake'u, również w reżyserii George'a Sluizera.

Kadr z filmu "Zniknięcie" / fot. Past Perfect materiały prasowe

Niezależny, niskobudżetowy przebój europejskiego kina z 1988 roku ma rzesze wyznawców na całym świecie. Firma dystrybucyjna Past Perfect po raz pierwszy wprowadza kultowy thriller do polskich kin.

13 lutego film "Zniknięcie" będzie można obejrzeć podczas antywalentynkowego maratonu w Cinema City. 2 marca tytuł pojawi się w sieci Multikino. Produkcję będzie można też oglądać w Sieci Kin Studyjnych w różnych miastach w Polsce.

Zobacz zwiastun filmu "Zniknięcie".