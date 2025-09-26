Najbardziej oczekiwany polski film roku. Już sam tytuł wywołuje wielkie emocje

"Zamach na papieża"

Czy jeden człowiek może zmienić bieg historii? Odkryj kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku w ostatnim wspólnym filmie duetu Bogusław Linda - Władysław Pasikowski "Zamach na papieża" . Po raz ostatni twórcy kultowych produkcji ("Kroll, "Psy", "Demony wojny wg Goi") łączą siły na wielkim ekranie, by opowiedzieć historię, która już teraz nazywana jest najbardziej oczekiwanym polskim filmem roku.

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?



W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Reklama

"Jedna bitwa po drugiej"

Pal Thomas Anderson jest jednym z najbardziej uznanych amerykańskich autorów filmowych. Ma na swoim koncie jedenaście nominacji do Oscara, nagrodę za reżyserię w Cannes za film "Lewy sercowy" (2002), weneckiego Srebrnego Lwa za "Mistrza" oraz berlińskiego Złotego Niedźwiedzia za "Magnolię" i Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię "Aż poleje się krew". Uznanie przyniosły mu także "Boogie Nights", "Nić widmo" i "Licorice Pizza".

W swoim najnowszym filmie zatytułowanym "Jedna bitwa po drugiej" po raz pierwszy przyszło mu pracować z legendarnym aktorem Leonardo DiCaprio, który wraca na ekran po występie w "Czasie krwawego księżyca" Martina Scorsese z 2023 roku. Efekt? Prawie trzygodzinna produkcja, już teraz uważana za największego faworyta przyszłorocznych Oscarów. W obsadzie znaleźli się także: Sean Pean, Regina Hall, Teyana Taylor, Alana Haim, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle i Chase Infiniti. Anderson wyreżyserował, napisał i wyprodukował "Jedną bitwę po drugiej", której budżet wyniósł 140 milionów dolarów. To najdroższy film w karierze twórcy "Mistrza".

Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (DiCaprio) egzystuje w stanie paranoi w izolacji od społeczeństwa w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Infiniti). Kiedy jego okrutny wróg (Penn) powraca po 16 latach, a ukochana córka znika, były radykał stara się ją za wszelką cenę odnaleźć. Oboje muszą stawić czoło konsekwencjom jego dawnych uczynków.

"Exit 8"

Japoński thriller "Exit 8" powstał na podstawie kultowej gry pod tym samym tytułem - produkcji, która zdobyła uznanie graczy na całym świecie i zyskała status internetowego fenomenu. Jej nietuzinkowy format i intrygująca mechanika przyniosły świeżość i emocje, których teraz możemy doświadczyć w kinie.

Młody mężczyzna gubi się w niekończącym się korytarzu metra. Aby się z niego wydostać, musi przestrzegać kilku pozornie prostych zasad: Obserwuj. Nie przeocz żadnych anomalii. Zawróć, jeśli jakąś napotkasz. Idź dalej, jeśli nie. Kieruj się do wyjścia numer 8.

"Zwierzę"

Nejma - główna bohaterka francuskiego horroru "Zwierzę" - ma w życiu jedną pasję. Egzystencja na głębokiej prowincji może być ekscytująca, gdy kochasz byki i lokalny sport polegający na grupowym zdzieraniu frędzla z głowy zwierzęcia. Nie mający prawie nic wspólnego z corridą sport polega na zręczności i zrozumieniu psychiki majestatycznych zwierząt, z którymi Nejma potrafi nawiązać głęboką relację.

Zdominowana przez mężczyzn dyscyplina sportu wymaga jednak od młodej bohaterki wejścia w świat kipiący testosteronem, patriarchalną męskością, krwią i adrenaliną. Z tego zderzenia nie może wynikać nic dobrego.

"Tama"

Podczas gdy wezbrana rzeka grozi zalaniem wioski, Marko, o którym opowiada chorwacko-słoweńsko-litewski dramat "Tama" , mierzy się z własnymi problemami. Wszystko przez powrót Slavena - dawnego przyjaciela z czasów dzieciństwa oraz jego pierwszej, zakazanej miłości. Marko mieszka z rodzicami i młodszym bratem Fićo - chłopcem z zespołem Downa, do którego jest bardzo przywiązany. Jest też utalentowanym sportowcem uczącym się na mechanika samochodowego - zgodnie z planem ojca. Od chwili, gdy Slaven niespodziewanie wraca na pogrzeb swojego ojca, Marko nie potrafi skupić się na dziewczynie, Petrze i przygotowaniach do zawodu.

Podnosi się nie tylko poziom rzeki - napływają też coraz bardziej skomplikowane emocje, które męczą chłopaka. Podczas gdy mieszkańcy wioski niestrudzenie budują wały z worków z piaskiem, Marko stawia własną tamę - taką, który powstrzyma jego uczucia. Emocje jednak, podobnie jak woda, zawsze znajdą sposób, by się przebić.

"Skejterki"

Niemiecka komedia familijna "Skejterki" skupia się na przygodach dwóch sióstr, które postanawiają założyć zespół skateboardowy, aby rywalizować w prestiżowych zawodach deskorolkowych.

Alex i Juli są bliźniaczkami, ale trudno znaleźć tak różne osoby. Alex śpiewająco zdała egzaminy na koniec szkoły i ma konkretne plany na przyszłość. Juli nie poszło dobrze. Nie wie też, co ze sobą począć. Ale na razie mają przed sobą lato, które spędzą w skateparku, gdzie wspólnie z dwiema przyjaciółkami założą zespół Get Up, który nieoczekiwanie wygra jedne z najważniejszych zawodów deskorolkowych.

"Caravaggio: Na tropie arcydzieła"

"Caravaggio: Na tropie arcydzieła" to trzymający w napięciu dokumentalny thriller o sztuce, obsesji i pościgu za eksponatem. W centrum jego akcji znajduje się historia o cudownie odnalezionym dziele Caravaggia "Ecce Homo".

W kwietniu 2021 roku dom aukcyjny Ansorena w Madrycie wystawił obraz zatytułowany "Ecce Homo" z ceną wywoławczą 1500 euro. Autor dzieła pozostawał nieznany... Do czasu. W ciągu kilkunastu godzin eksperci z Hiszpanii i Włoch rozpoznali w nim zaginione dzieło Caravaggia, mistrza baroku. Obraz został natychmiast wycofany z aukcji, a eksperci, marszandzi i kolekcjonerzy ruszyli do gry, oferując zawrotne sumy. Jednak wkrótce pojawiły się również głosy kwestionujące autentyczność obrazu i uczciwość rzeczoznawców. Jak poznać prawdę, gdy w grę wchodzą duże pieniądze?