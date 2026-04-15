"Diuna: Część trzecia": Siedem minut

Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa i reżyser Denis Villeneuve pojawili się na CinemaCon 2026, aby porozmawiać o "Diunie: Części trzeciej", a także zaprezentować pierwsze siedem minut długo oczekiwanego filmu.

W pokazanym publiczności w Las Vegas fragmencie Javier Bardem, który wciela się w rolę Stilgara, prowadzi swoje oddziały przeciwko pozornie niezwyciężonemu wrogowi. Następnie oglądamy na ekranie widowiskowe sceny spektakularnej bitwy.

Widzowie mogli też obejrzeć sekwencję, w której Paul Atryda (Chalamet) konfrontuje się z granym przez Momoę Duncanem Idaho, a także ze swoją ukochaną Chani (Zendaya).

"Podbiłeś galaktykę" - mówi Duncan w nowym materiale. - "Zniszczyłeś tysiące światów". "Co o tym myślisz?" - stwierdza Paul. "Myślę, że jesteś daleko od odkupienia win" - podsumowuje bohater Momoy.

"Jak to jest być człowiekiem takim jak wszyscy inni, Paulu Atrydo?" - przekonuje z kolei filmowa Chani.

"Diuna: Część trzecia": Aktorzy o swoich postaciach

Mówiąc o swoim nowym filmie, Villeneuve przyznał, że przypomina rasowy thriller i "jest bardziej intensywny i zdecydowanie bardziej emocjonalny" niż poprzednie części.

"Stał się swoją najgorszą wizją" - powiedział Chalamet o swoim bohaterze, po czym zasugerował, że Paul Atryda "stanie się wszechmocnym cesarzem mrocznego wszechświata".

"Wydaje mi się, że ostatnie lata nie były łaskawe dla nikogo z bohaterów" - skomentowałą Zendaya. "Jej młodzieńcze spojrzenie całkowicie zniknęło" - dodała, odnosząc się do swojej postaci.

Z kolei Momoa zdradził, że jego rola w nowym filmie znaczącą różni się od tej, jaką pełnił w części pierwszej. Przypomnijmy, że grany wówczas przez aktora Duncan Idaho zginął w potyczce z licznymi przeciwnikami. Teraz aktor powraca jako klon tej postaci. "Zostałem wysłany jako prezent dla Paula, żeby zobaczył, jak poradzi sobie z kimś, kogo nie widział od dawna i jak to zniesie" - wyznał Momoa.

"Diuna: Część trzecia": Co wiemy o filmie?

Pierwotnie trzeci film z cyklu na podstawie książek Franka Herberta funkcjonował jako "Diuna: Mesjasz". Jednak ostatecznie widowisko wejdzie do kin pod tytułem "Diuna: Część trzecia".

Akcja filmu rozgrywa się 17 lat po części drugiej i przedstawia dalsze losy Paula Atrydy, który zmaga się ze skutkami wywołanej przez siebie świętej wojny, uwikłany w spiralę przemocy i stawiający czoła spiskom Bene Gesserit, Tleilaxan i swojej żony Irulany.

Swoje role z poprzednich części "Diuny" powtórzyli: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem i Charlotte Rampling.

Dołączyły do nich kolejne gwiazdy: Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson oraz Isaach de Bankolé.

Ponadto Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke zagrają dzieci Paula Atrydy i Chani - Leto II i Ghanimę.

Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch części za muzykę odpowiada Hans Zimmer. Z kolei Grega Freisera, nagrodzonego Oscarem operatora "Diuny" i "Diuny: Części drugiej", zastąpił Linus Sandgren, laureat nagrody Akademii za "La La Land".