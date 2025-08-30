Najbardziej nietypowa para Hollywood. Na planie nie mówią do siebie ani słowa

Kirsten Dunst i Jesse Plemons: razem na planie, razem w życiu

W 2015 roku Kirsten Dunst ("Na pokuszenie", "Psie pazury", "To będzie piękny koniec świata") i Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości", "Bugonia", "Czarne lustro") zagrali małżeństwo w drugim sezonie świetnie przyjętego przez krytyków serialu "Fargo". Na planie bardzo szybko się zaprzyjaźnili, a tym co ich połączyło były wspomnienia z czasów, kiedy jako dzieci zaczynali filmową karierę. Plemons po raz pierwszy pojawił się na ekranie w reklamie telewizyjnej jako dwulatek. Dunst miała 11 lat, kiedy wystąpiła w "Wywiadzie z wampirem".

W jednym z wywiadów aktorka żartowała: “Śmiejemy się z faktu, że oboje byliśmy dziecięcymi aktorami i wyszliśmy z tej sytuacji cało". Oficjalnie zaczęli spotykać się prawie półtora roku po zakończeniu zdjęć do “Fargo". Zaręczyli się w 2017 roku, a w maju 2018 powitali na świecie swojego pierwszego syna. Jego brat urodził się trzy lata później.

Para pobrała się po cichu w 2022 roku. O ślubie media dowiedziały się dopiero tydzień po wydarzeniu, kiedy Dunst zdecydowała się potwierdzić plotki na łamach People.

"To jest trochę zabawne. Nie wiedziałem, czy małżeństwo coś zmieni, w końcu jesteśmy razem już dość długo, mamy dwójkę dzieci, nasz związek jest silny. Ale ślub okazał się fajny - mieliśmy trochę czasu i świętowaliśmy ten związek. Jest trochę inaczej, ale w dobrym sensie".

Zdjęcie Kirsten Dunst, Jesse Plemons / John Shearer/WireImage / Getty Images

Kirsten Dunst i Jesse Plemons: jest jej ulubionym aktorem

Choć Dunst i Plemons często pojawiają się na premierach i branżowych imprezach, to o swoim prywatnym życiu mówią w wywiadach niewiele. Oczywiście, są od tego wyjątki. Kiedy Dunst otrzymała gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sław w trakcie uroczystości Plemons wygłosił piękną mowę.

"Oprócz tego, że jesteś wspaniałą aktorką, miałem o wiele większą przyjemność poznać cię jako osobę, jaką jesteś poza pracą. Widzę jaką jesteś matką, żoną, córką, siostrą i przyjaciółką - dlatego jesteśmy tu dzisiaj wszyscy i dlatego cię kochamy".

Kirsten Dunst i Jesse Plemons należą do tych par, które lubią ze sobą pracować. Po "Fargo" wystąpili razem w "Psich pazurach" Netfliksa, adaptacji powieści Thomasa Savage’a oraz "Civil War".

Zdjęcie Kirsten Dunst, Jesse Plemons / Samir Hussein/WireImage / Getty Images

Kirsten Dunst i Jesse Plemnos: nie rozmawiają ze sobą na planie

Dunst mówiła na łamach The Hollywood Reporter, że Plemons “jest jej ulubionym aktorem". Jednak ich współpraca na planie, jest nieco specyficzna. W wywiadzie z Marie Claire Kirsten Dunst powiedziała: “Ponieważ zakochaliśmy się na planie filmowy, zakochaliśmy się w kreatywności. Podczas pracy nie zajmujemy się sprawami prywatnymi. Nie rozmawiamy ze sobą na planie. Zostawiam go samego, a on mnie".

Wyjaśnia jednak, że uwielbia z nim pracować.

"Wczoraj przesłał mi scenę z miniserialu, w którym zagra, prosząc mnie o zdanie. Jeżeli mam trudności z podjęciem decyzji, daję mu przeczytać scenariusz. Ufam jego opinii bardziej niż komukolwiek".

