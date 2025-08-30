Najbardziej nietypowa para Hollywood. Na planie nie mówią do siebie ani słowa
Choć po raz pierwszy spotkali się na planie filmowym, ich miłość rozkwitła dopiero dwa lata później. Dzisiaj Kirsten Dunst i Jesse Plemons należą do jednych z najbardziej lubianych par Hollywood. Jak rozpoczęła się ich historia?
W 2015 roku Kirsten Dunst ("Na pokuszenie", "Psie pazury", "To będzie piękny koniec świata") i Jesse Plemons ("Rodzaje życzliwości", "Bugonia", "Czarne lustro") zagrali małżeństwo w drugim sezonie świetnie przyjętego przez krytyków serialu "Fargo". Na planie bardzo szybko się zaprzyjaźnili, a tym co ich połączyło były wspomnienia z czasów, kiedy jako dzieci zaczynali filmową karierę. Plemons po raz pierwszy pojawił się na ekranie w reklamie telewizyjnej jako dwulatek. Dunst miała 11 lat, kiedy wystąpiła w "Wywiadzie z wampirem".
W jednym z wywiadów aktorka żartowała: “Śmiejemy się z faktu, że oboje byliśmy dziecięcymi aktorami i wyszliśmy z tej sytuacji cało". Oficjalnie zaczęli spotykać się prawie półtora roku po zakończeniu zdjęć do “Fargo". Zaręczyli się w 2017 roku, a w maju 2018 powitali na świecie swojego pierwszego syna. Jego brat urodził się trzy lata później.
Para pobrała się po cichu w 2022 roku. O ślubie media dowiedziały się dopiero tydzień po wydarzeniu, kiedy Dunst zdecydowała się potwierdzić plotki na łamach People.
"To jest trochę zabawne. Nie wiedziałem, czy małżeństwo coś zmieni, w końcu jesteśmy razem już dość długo, mamy dwójkę dzieci, nasz związek jest silny. Ale ślub okazał się fajny - mieliśmy trochę czasu i świętowaliśmy ten związek. Jest trochę inaczej, ale w dobrym sensie".
Choć Dunst i Plemons często pojawiają się na premierach i branżowych imprezach, to o swoim prywatnym życiu mówią w wywiadach niewiele. Oczywiście, są od tego wyjątki. Kiedy Dunst otrzymała gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sław w trakcie uroczystości Plemons wygłosił piękną mowę.
"Oprócz tego, że jesteś wspaniałą aktorką, miałem o wiele większą przyjemność poznać cię jako osobę, jaką jesteś poza pracą. Widzę jaką jesteś matką, żoną, córką, siostrą i przyjaciółką - dlatego jesteśmy tu dzisiaj wszyscy i dlatego cię kochamy".
Kirsten Dunst i Jesse Plemons należą do tych par, które lubią ze sobą pracować. Po "Fargo" wystąpili razem w "Psich pazurach" Netfliksa, adaptacji powieści Thomasa Savage’a oraz "Civil War".
Dunst mówiła na łamach The Hollywood Reporter, że Plemons “jest jej ulubionym aktorem". Jednak ich współpraca na planie, jest nieco specyficzna. W wywiadzie z Marie Claire Kirsten Dunst powiedziała: “Ponieważ zakochaliśmy się na planie filmowy, zakochaliśmy się w kreatywności. Podczas pracy nie zajmujemy się sprawami prywatnymi. Nie rozmawiamy ze sobą na planie. Zostawiam go samego, a on mnie".
Wyjaśnia jednak, że uwielbia z nim pracować.
"Wczoraj przesłał mi scenę z miniserialu, w którym zagra, prosząc mnie o zdanie. Jeżeli mam trudności z podjęciem decyzji, daję mu przeczytać scenariusz. Ufam jego opinii bardziej niż komukolwiek".
