"Primetime": głośny tytuł od A24 wkrótce w kinach

Robert Pattinson przeżywa jeden z najbardziej intensywnych okresów w karierze. Po "Dramie" i "Odysei" przyszedł czas na kolejną wielką produkcję z jego udziałem. Jesienią w polskich kinach ukaże się dramat biograficzny "Primetime" w reżyserii Lance'a Oppenheimera. Głośny tytuł opowie o procesie powstawania programu "To Catch a Predator", jednego z najbardziej kontrowersyjnych w historii amerykańskiej telewizji.

Głośna produkcja A24 zabierze nas za kulisy programu, którego głównym celem było demaskowanie przestępców, m.in. poprzez prowokacje dziennikarskie. Twórca formatu Chris Hansen podkreślał w wywiadach, że nie przyłożył ręki do scenariusza "Primetime'u", ale mimo wszystko zdecydował się go obejrzeć.

"Primetime": Chris Hansen ocenił grę Roberta Pattinsona

W jednej z niedawnych rozmów kontrowersyjny dziennikarz poruszył temat gry aktorskiej Roberta Pattinsona, którego w zwiastunie filmu widzimy jako mrocznego i bezwzględnego śledczego. Zdaniem Hansena aktor podszedł do swojej roli zbyt "dramatycznie", jednak docenia starania, jakie włożył w swoją pracę.

"Oczywiście, że ćwiczył, jak mnie naśladować i choć uważam, że to przesadnie dramatyczne, to w zwiastunie widać całkiem niezłą grę aktorską" - mówił Hansen w wywiadzie dla Entertainment Tonight.

Dziennikarz zaznaczył, że już na etapie zwiastuna dostrzega pewne nieścisłości. Oskarżył twórców o manipulowanie faktami i przedstawianie nieprawdziwych wydarzeń. "[Pattinson - red.] mówi rzeczy, których nigdy nie powiedziałem, i robi rzeczy, których nigdy nie zrobiłem, ja taki nie jestem. Jestem dla ludzi miłym facetem, z wyjątkiem przestępców i drapieżników" - powiedział.

Jak dodał, widzowie, którzy wybiorą się do kina na "Primetime" powinni wiedzieć, że jest to "wyłącznie fikcja oparta na prawdziwych wydarzeniach".

Jak donosi portal Variety, Hansen miał obejrzeć nowy film A24 na prywatnym pokazie w siedzibie firmy. Na miejscu poproszono go o podpisanie klauzuli, która uniemożliwiłaby mu ewentualne procesowanie się z wytwórnią. Dziennikarz odmówił i zapowiedział możliwe kroki prawne w przypadku negatywnego ukazania jego wizerunku na ekranie.

"Primetime" zadebiutuje w polskich kinach 9 października. Oprócz Roberta Pattinsona w filmie występują Merritt Weaver, Anna Faris, Matthew Maher i Phoebe Bridgers.