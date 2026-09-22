Pulsary 2026: druga edycja nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich

22 września, podczas 51. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbyła się uroczysta gala, prowadzona przez Annę Grycewicz i Roberta Gulaczyka, na której wręczono nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Ponad 1800 członkiń i członków organizacji głosowało na przełomie sierpnia i września na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie: Marcin Radomski (przewodniczący), Anna Matysiak, Anna Kempys, Maciej Ulewicz, Jadwiga Wianecka, Wojciech Jaworski i Katarzyna Janek. Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Dla kogo Pulsary? Oto laureaci!

W kategorii inspirująca aktorka zwyciężyła Agata Turkot. Nagrodzono ją za rolę w filmie Wojtka Smarzowskiego "Dom dobry".

W uzasadnieniu napisano: "Za poruszającą i autentyczną rolę, która pokazuje dramat przemocy domowej - od bezsilności i kruchości po rodzącą się siłę do walki o siebie. Za niezwykłą naturalność, dzięki której zapominamy o aktorskiej kreacji i całkowicie zanurzamy się w historii bohaterki".

Agata Turkot, choć nie mogła się pojawić osobiście także przekazała kilka słów od siebie:

"Pulsary są wspaniałą inicjatywą, która może nam przypomnieć, że możemy się wspierać, nawzajem pomagać i że w grupie jest nasza moc."

Filip Zaręba otrzymał nagrodę w kategorii inspirujący debiut za rolę w filmie Kordiana Kądzieli "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Jak brzmiało uzasadnienie: "Za niezwykłą umiejętność zjednywania sobie widza naturalnym filmowym urokiem i serdecznością. W świecie zdominowanym przez charaktery, których nie sposób polubić Filip Zaręba tworzy postać cudownie autentyczną, zabawną i prawdziwie ludzką".

Aktor w nagraniu wideo podziękował Związkowi Zawodowemu Aktorów Polskich za nagrodę, w szczerych słowach opisując swoją radość i nawiązująć do swoich największych inspiracji - swojego taty oraz Leonardo DiCaprio z "Titanica".

"Nie róbmy sobie dramatycznych scen, tylko kręćmy te dramatyczne sceny w filmach, żeby potem, w ramach nauczki, nie powtarzać tego w życiu" - aktor nie szczędził sobie żartobliwych momentów, by na koniec życzyć wszystkim uczestnikom wartościowego czasu na festiwalu w Gdyni.

W kategorii inspirujący aktor zwyciężył Konrad Eleryk. Doceniono jego rolę w serialu Jana Holoubka "Heweliusz".

"Za wielowymiarową kreację Witolda Skirmuntta w "Heweliuszu" i przejmujący portret człowieka zmagającego się z traumą, poczuciem winy ocalałego i stopniowym rozpadem psychiki. Za niezwykłe bogactwo środków wyrazu i sceny, które dzięki intensywności jego gry zyskują niemal metafizyczny wymiar".

Aktor ze sceny z całego serca podziękował osobom, które doceniły jego pracę.

"'Heweliusz' to dla mnie ważna rzecz, która zostanie ze mną już na zawsze."

Najbardziej wspierającą reżyserką obsady została Marta Kownacka.

"Nominowane w tej kategorii reżyserki obsady wyróżniają się niezwykłym wyczuciem, profesjonalizmem i uważnością na potrzeby aktorów, tworząc bezpieczną i twórczą atmosferę podczas castingów. Dzięki empatii, otwartości i partnerskiemu podejściu stają się nieocenionym wsparciem dla twórców i aktorów".

Laureatka nagrody nie szczędziła ciepłych słów Kapitule, której podziękowała za docenienie jej zawodu, który mimo wszystko ni ma łatwo w branży.

"Film był dla mnie zawsze największą miłością i jak wiemy, aktorki i aktorzy są jego najważniejszym elementem. Życzę wam wszystkim, żebyście mieli najlepsze warunki pracy, czas na przygotowania, gaże jakich potrzebujecie i wybór w rolach. Żeby praca przychodziła do was zawsze i nigdy jej nie brakowało."