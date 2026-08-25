Najbardziej inspirujące aktorki i aktorzy w Polsce? Oto lista nominowanych

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Agata Turkot, Justyna Wasilewska, Konrad Eleryk, Tomasz Schuchardt, Filip Wiłkomirski, Filip Zaręba - to tylko niektóre z osób nominowanych w tym roku do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Kto otrzyma wyróżnienia? Tego dowiemy się 22 września w Hotelu Mercure w Gdyni, podczas 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Właśnie ruszyło głosowanie online.

Portrety pięciu nominowanych aktorek do nagrody Pulsary z podpisem kategorii „Inspirująca aktorka na ekranie”
Ogłoszono nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich - nominowane aktorki / grafiki: Anastazja Pazuramateriały prasowe

Pulsary: nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Ogłoszono nominacje do drugiej edycji Nagród Pulsary, przyznawanych przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady głosują online członkinie i członkowie tej organizacji.

Zbieranie głosów już trwa i zakończy 7 września o godzinie 12:00. 22 września, podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i wręczenie nagród Pulsar.

Głosować mogą tylko osoby należące do Związku Zawodowego Aktorów Polskich. To okazja, aby docenić swoich kolegów i koleżanki z branży.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Pulsary: nominacje w czterech kategoriach

Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:

Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"
Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"
Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"
Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"

Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:

Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"
Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"
Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"
Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Pięciu mężczyzn w różnych pozach i wyrazach twarzy, pod nimi czarna belka z wyróżnionym napisem 'Inspirujący aktor na ekranie' oraz nazwiskami Konrad Eleryk, Tomasz Schuchardt, Marcin Czarnik, Filip Pławiak i Andrzej Konopka.
Ogłoszono nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich - nominowani aktorzy / grafiki: Anastazja Pazuramateriały prasowe

Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:

Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"
Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"
Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"
Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"

Pięć portretów młodych aktorów wyróżnionych w konkursie Inspirujący Debiut na Ekranie podczas gali rozdania nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich, w centralnej części grafiki tytuł wydarzenia oraz imiona i nazwiska wyróżnionych: Filip Wilkomański,...
Ogłoszono nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich - nominowani w kategorii debiut / grafiki: Anastazja Pazuramateriały prasowe

Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:

Marta Kownacka
Sylwia Czaplewska
Julia Popkiewicz
Viola Borcuch
Paulina Krajnik

Pięć kobiet ujętych w portretach, na dole pas z napisem wyróżniającym kategorię nagrody za wspierającą reżyserkę obsady oraz wymienione nazwiska nominowanych.
Nominowane reżyserki obsady / grafiki: Anastazja Pazuramateriały prasowe

Kto zdecydował o nominacjach? Specjalnie powołana do tego celu Kapituła Nagrody z wielką starannością zapoznawała się ze zgłoszonymi propozycjami filmowych i serialowych ról. Na tej podstawie wybrano po 5 osób nominowanych w każdej z kategorii. W składzie Kapituły, która wskazała nominacje, znaleźli się w tym roku: Marcin Radomski (przewodniczący), Anna Matysiak, Anna Kempys, Maciej Ulewicz, Jadwiga Wianecka, Wojciech Jaworski i Katarzyna Janek.

A kto Waszym zdaniem najbardziej zasłużył na taką nagrodę?

Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

"Róża" [trailer]materiały dystrybutora
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