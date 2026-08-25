Pulsary: nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Ogłoszono nominacje do drugiej edycji Nagród Pulsary, przyznawanych przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady głosują online członkinie i członkowie tej organizacji.
Zbieranie głosów już trwa i zakończy 7 września o godzinie 12:00. 22 września, podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i wręczenie nagród Pulsar.
Głosować mogą tylko osoby należące do Związku Zawodowego Aktorów Polskich. To okazja, aby docenić swoich kolegów i koleżanki z branży.
Pulsary: nominacje w czterech kategoriach
Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:
Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"
Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"
Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"
Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"
Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:
Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"
Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"
Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"
Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"
Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:
Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"
Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"
Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"
Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"
Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:
Marta Kownacka
Sylwia Czaplewska
Julia Popkiewicz
Viola Borcuch
Paulina Krajnik
Kto zdecydował o nominacjach? Specjalnie powołana do tego celu Kapituła Nagrody z wielką starannością zapoznawała się ze zgłoszonymi propozycjami filmowych i serialowych ról. Na tej podstawie wybrano po 5 osób nominowanych w każdej z kategorii. W składzie Kapituły, która wskazała nominacje, znaleźli się w tym roku: Marcin Radomski (przewodniczący), Anna Matysiak, Anna Kempys, Maciej Ulewicz, Jadwiga Wianecka, Wojciech Jaworski i Katarzyna Janek.
A kto Waszym zdaniem najbardziej zasłużył na taką nagrodę?
Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.