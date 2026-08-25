Pulsary: nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Ogłoszono nominacje do drugiej edycji Nagród Pulsary, przyznawanych przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady głosują online członkinie i członkowie tej organizacji.

Zbieranie głosów już trwa i zakończy 7 września o godzinie 12:00. 22 września, podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i wręczenie nagród Pulsar.

Głosować mogą tylko osoby należące do Związku Zawodowego Aktorów Polskich. To okazja, aby docenić swoich kolegów i koleżanki z branży.

Pulsary: nominacje w czterech kategoriach

Najbardziej inspirująca aktorka na ekranie:

Agata Turkot - za rolę w filmie "Dom dobry"

Justyna Wasilewska - za rolę serialu "Heweliusz"

Monika Frajczyk - za rolę w serialu "Aniela"

Marta Nieradkiewicz - za rolę w filmie "Trzy miłości"

Magdalena Popławska - za rolę w serialu "Scheda"

Najbardziej inspirujący aktor na ekranie:

Konrad Eleryk - za rolę w serialu "Heweliusz"

Tomasz Schuchardt - za rolę w serialu "Dom dobry"

Marcin Czarnik - za rolę w filmie "Trzy miłości"

Filip Pławiak - za rolę w serialu "Aniela"

Andrzej Konopka - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Ogłoszono nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich - nominowani aktorzy / grafiki: Anastazja Pazura materiały prasowe

Najbardziej inspirujący debiut na ekranie:

Filip Wiłkomirski - za rolę w filmie "Brat"

Filip Zaręba - za rolę w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Konrad Kąkol - za rolę w serialu "Porządny człowiek"

Michalina Brzuska - za rolę w serialu "Scheda"

Tobiasz Wajda - za rolę w filmie "Ministranci"

Ogłoszono nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich - nominowani w kategorii debiut / grafiki: Anastazja Pazura materiały prasowe

Najbardziej wspierająca reżyserka obsady:

Marta Kownacka

Sylwia Czaplewska

Julia Popkiewicz

Viola Borcuch

Paulina Krajnik

Nominowane reżyserki obsady / grafiki: Anastazja Pazura materiały prasowe

Kto zdecydował o nominacjach? Specjalnie powołana do tego celu Kapituła Nagrody z wielką starannością zapoznawała się ze zgłoszonymi propozycjami filmowych i serialowych ról. Na tej podstawie wybrano po 5 osób nominowanych w każdej z kategorii. W składzie Kapituły, która wskazała nominacje, znaleźli się w tym roku: Marcin Radomski (przewodniczący), Anna Matysiak, Anna Kempys, Maciej Ulewicz, Jadwiga Wianecka, Wojciech Jaworski i Katarzyna Janek.

A kto Waszym zdaniem najbardziej zasłużył na taką nagrodę?

Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.