Pulsar: nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Ogłoszono nominacje do pierwszej edycji Nagród Pulsar, przyznawanych przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Teraz członkinie i członkowie tej organizacji (obecnie związek liczy ponad 1800 aktorek i aktorów) będą online głosować na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

Zbieranie głosów rozpoczęło się 25 sierpnia i zakończy 10 września o godzinie 15:00. 23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i pierwsza edycja wręczenia nagród Pulsar.

"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.

"Najbardziej ekscytujące jest w niej to, że jest to nagroda od aktorek i aktorów dla aktorek i aktorów. Nikt tak dobrze nie zna danego zawodu i związanych z nim wyzwań jak osoby, które same go uprawiają. Docenienie danej roli przez takie grono jest szczególnie nobilitujące" - powiedział w rozmowie z Interią Robert Gulaczyk, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich.



Oto nominacje!

Inspirująca aktorka na ekranie:

Aleksandra Adamska - serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak

Maja Pankiewicz - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek

Matylda Giegżno - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska

Masza Wągrocka - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska

Barbara Wypych - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska

Inspirujący aktor na ekranie:

Bartłomiej Deklewa - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska

Julian Świeżewski - film "Biała odwaga", reż. Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski, Marcin Koszałka

Marcin Dorociński - film "Minghun", reż. Jan P. Matuszyński, scenariusz: Grzegorz Łoszewski

Artur Paczesny - film "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski, scenariusz: Grzegorz Dębowski

Łukasz Simlat - film "Sezony", reż. Michał Grzybowski, scenariusz: Tomasz Walesiak, Michał Grzybowski

Inspirujący debiut na ekranie:



Alicja Stasiewcz - film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski

Angelika Smyrgała - film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew

Julia Polaczek - film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska

Klementyna Karnkowska - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek

Zofia Chabiera - film "To nie mój film", reż. Maria Zbąska, scenariusz: Maria Zbąska

Wspierająca reżyserka obsady:

Nadia Lebik

Katarzyna Gryciuk-Krzywda

Marta Kownacka

Aleksandra Gruber

Paulina Krajnik



Nominowane w tej kategorii reżyserki obsady wyróżniają się niezwykłym wyczuciem, profesjonalizmem i uważnością na potrzeby aktorów, tworząc bezpieczną i twórczą atmosferę podczas castingów. Dzięki empatii, otwartości i partnerskiemu podejściu stają się nieocenionym wsparciem dla twórców i aktorów.

Pełne listę nominacji wraz z wszystkimi uzasadnieniami znajdziecie na oficjalnym profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku.

Kapituła nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie:



Anna Grycewicz - wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ZZAP, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie.

Małgorzata Lipmann - członkini Zarządu Głównego ZZAP, aktorka, wykładowczyni, acting coach, coaczka, trenerka, reżyserka obsady.

Wojciech Jaworski - członek Zarządu Głównego ZZAP, aktor Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, koordynator intymności.

Anna Kuc - członkini Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktorka, współautorka podcastu: @secretprojectpodcast.

Przemysław Furdak - członek Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktor, społecznik, animator kultury, współtwórca: @ukladformalny.

Anna Matysiak - członkini Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktorka, tancerka, choreograf.

Marcin Radomski - krytyk filmowy i dziennikarz, wykładowca akademicki. Gospodarz, autor i pomysłodawca programu KINOrozmowa na YouTube, czyli rozmów z aktorami, reżyserami i ekspertami z dziedziny filmu i seriali.

Magdalena Juszczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka programu "Kino w roli głównej" w RMF Classic.

Maciej Ulewicz - dziennikarz radiowy i telewizyjny ze specjalizacją kulturalną, z wykształcenia politolog. Na antenie Radia Chillizet prowadzi autorską audycję kulturalno muzyczną KrUlewicz.

W rozmowie z Interią wybór nominowanych skomentował Marcin Radomski.

- Wybór nominowanych aktorek i aktorów nie należał do łatwych, zgłoszeń było bardzo wiele, a każda kreacja niosła w sobie coś wyjątkowego. Obrady trwały długo, bo mierzyliśmy się z różnorodnością talentów. Ostatecznie postanowiliśmy wyróżnić te role, które nie tylko zachwyciły warsztatem, ale też zainspirowały autentycznością, bo inspiracja jest siłą napędową nie tylko dla twórców, lecz także dla widzów poszukujących w kinie emocji i drogowskazów - mówi dziennikarz i krytyk filmowy (KINOrozmowa/Polskie Radio Czwórka).