Najbardziej inspirujące aktorki i aktorzy w Polsce? Nominacje do nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Maja Pankiewicz, Barbara Wypych, Łukasz Simlat, Julian Świeżewski, Zofia Chabiera, Zofia Chabiera, Julia Polaczek, Nadia Lebik, Marta Kownacka - to tylko niektóre z osób nominowanych w tym roku do pierwszych nagród Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Kto otrzyma wyróżnienia? Tego dowiemy się 23 września w Hotelu Mercure w Gdyni, podczas 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Właśnie ruszyło głosowanie online.
Ogłoszono nominacje do pierwszej edycji Nagród Pulsar, przyznawanych przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich. Teraz członkinie i członkowie tej organizacji (obecnie związek liczy ponad 1800 aktorek i aktorów) będą online głosować na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.
Zbieranie głosów rozpoczęło się 25 sierpnia i zakończy 10 września o godzinie 15:00. 23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i pierwsza edycja wręczenia nagród Pulsar.
"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.
"Najbardziej ekscytujące jest w niej to, że jest to nagroda od aktorek i aktorów dla aktorek i aktorów. Nikt tak dobrze nie zna danego zawodu i związanych z nim wyzwań jak osoby, które same go uprawiają. Docenienie danej roli przez takie grono jest szczególnie nobilitujące" - powiedział w rozmowie z Interią Robert Gulaczyk, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich.
Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.
Inspirująca aktorka na ekranie:
Aleksandra Adamska - serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak
Maja Pankiewicz - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
Matylda Giegżno - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska
Masza Wągrocka - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska
Barbara Wypych - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska
Inspirujący aktor na ekranie:
Bartłomiej Deklewa - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska
Julian Świeżewski - film "Biała odwaga", reż. Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski, Marcin Koszałka
Marcin Dorociński - film "Minghun", reż. Jan P. Matuszyński, scenariusz: Grzegorz Łoszewski
Artur Paczesny - film "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski, scenariusz: Grzegorz Dębowski
Łukasz Simlat - film "Sezony", reż. Michał Grzybowski, scenariusz: Tomasz Walesiak, Michał Grzybowski
Inspirujący debiut na ekranie:
Alicja Stasiewcz - film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski
Angelika Smyrgała - film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew
Julia Polaczek - film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska
Klementyna Karnkowska - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
Zofia Chabiera - film "To nie mój film", reż. Maria Zbąska, scenariusz: Maria Zbąska
Wspierająca reżyserka obsady:
Nadia Lebik
Katarzyna Gryciuk-Krzywda
Marta Kownacka
Aleksandra Gruber
Paulina Krajnik
Nominowane w tej kategorii reżyserki obsady wyróżniają się niezwykłym wyczuciem, profesjonalizmem i uważnością na potrzeby aktorów, tworząc bezpieczną i twórczą atmosferę podczas castingów. Dzięki empatii, otwartości i partnerskiemu podejściu stają się nieocenionym wsparciem dla twórców i aktorów.
Pełne listę nominacji wraz z wszystkimi uzasadnieniami znajdziecie na oficjalnym profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku.
Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie:
Anna Grycewicz - wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ZZAP, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie.
Małgorzata Lipmann - członkini Zarządu Głównego ZZAP, aktorka, wykładowczyni, acting coach, coaczka, trenerka, reżyserka obsady.
Wojciech Jaworski - członek Zarządu Głównego ZZAP, aktor Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, koordynator intymności.
Anna Kuc - członkini Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktorka, współautorka podcastu: @secretprojectpodcast.
Przemysław Furdak - członek Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktor, społecznik, animator kultury, współtwórca: @ukladformalny.
Anna Matysiak - członkini Zarządu Sekcji Aktorów Niezależnych ZZAP, aktorka, tancerka, choreograf.
Marcin Radomski - krytyk filmowy i dziennikarz, wykładowca akademicki. Gospodarz, autor i pomysłodawca programu KINOrozmowa na YouTube, czyli rozmów z aktorami, reżyserami i ekspertami z dziedziny filmu i seriali.
Magdalena Juszczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka programu "Kino w roli głównej" w RMF Classic.
Maciej Ulewicz - dziennikarz radiowy i telewizyjny ze specjalizacją kulturalną, z wykształcenia politolog. Na antenie Radia Chillizet prowadzi autorską audycję kulturalno muzyczną KrUlewicz.
W rozmowie z Interią wybór nominowanych skomentował Marcin Radomski.
- Wybór nominowanych aktorek i aktorów nie należał do łatwych, zgłoszeń było bardzo wiele, a każda kreacja niosła w sobie coś wyjątkowego. Obrady trwały długo, bo mierzyliśmy się z różnorodnością talentów. Ostatecznie postanowiliśmy wyróżnić te role, które nie tylko zachwyciły warsztatem, ale też zainspirowały autentycznością, bo inspiracja jest siłą napędową nie tylko dla twórców, lecz także dla widzów poszukujących w kinie emocji i drogowskazów - mówi dziennikarz i krytyk filmowy (KINOrozmowa/Polskie Radio Czwórka).