Najbardziej epicki hit Netfliksa? Pierwszy zwiastun wciska w fotel

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja": magia na ekranie. Co już wiemy o filmie Grety Gerwig?

Magiczny świat książek autorstwa C.S. Lewisa przedstawi na ekranie reżyserka "Barbie", Greta Gerwig, która prywatnie od lat jest fanką serii.

"Nie pamiętam czasów, kiedy nie znałam tych książek. Nie byłabym tą osobą, którą jestem bez nich" - cytuje jej wypowiedź Variety.

Artystka sięgnęła po szóstą część cyklu, "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja", która chronologicznie jest pierwszą i jest doskonałym wprowadzeniem do Narnii.

W rolach głównych zobaczmy Beatrice Campbell i Davida McKennę, którzy wcielą się w Polę Plummer i Digory'ego Kirke'a. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Daniel Craig (wuj Andrzej), Carey Mulligan (Mabel Kirke) i Emma Mackey (Biała Czarownica).

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" na pierwszym zwiastunie

Do sieci trafił już pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu. Rozpoczyna się on od głosu Andrzeja, który przekazuje, że "czasami jedna opowieść daje początek wszystkim innym". Następnie, dzięki magicznym pierścieniom, Digory i Pola przenoszą się do Lasu Między światami, gdzie spotykają mityczne stworzenia.

W tle zwiastuna usłyszeć możemy utwór "Stairway to Heaven" Led Zeppelin, jeden z największych przebojów legendarnej grupy, który jednocześnie świetnie oddaje klimat opowieści.

"To epicki utwór, który opowiada o duchowej podróży, podążaniu za fałszywymi idolami i wyborem złych ścieżek. Idealnie wprowadza on do naszego świata" - opisywała reżyserka.

Premiera w kinach planowana jest na 12 lutego 2027 roku. Film zadebiutuje na Netfliksie kilka miesięcy później, 2 kwietnia 2027 roku.

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" [trailer] materiały dystrybutora

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