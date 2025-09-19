Najbardziej elektryzujący film roku. Nikogo nie pozostawi obojętnym

"Sirât"

"Sirât" to najbardziej elektryzujący film tegorocznego festiwalu w Cannes, na którym zasłużenie zdobył Nagrodę Jury. Opowieść o ojcu desperacko szukającym córki na pustynnych, nielegalnych rave’ach w Maroku, to odjazdowe połączenie survivalowego thrillera spod znaku "Ceny strachu" z apokaliptyczną wizją "Mad Maxa". Fenomenalnie nakręcony "Sirât" trzyma w napięciu, zachwyca znakomitą ścieżką dźwiękową Kangdinga Raya i nie daje o sobie zapomnieć długo po zakończeniu seansu. To kino totalne!

Ojciec (Sergi López) i jego syn przybywają na rave głęboko w górach południowego Maroka. Szukają Mar - córki i siostry - która zaginęła kilka miesięcy wcześniej podczas jednej z tych niekończących się, bezsennych imprez. Otoczeni muzyką elektroniczną wciąż na nowo rozdają jej zdjęcie. Nadzieja powoli gaśnie, ale nie przestają szukać i dołączają do grupy imprezowiczów, zmierzających na ostatnią imprezę na pustyni. W miarę jak zagłębiają się w płonące pustkowie, podróż zmusza ich do zmierzenia się z własnymi granicami.

"Wielki marsz"

"Wielki marsz" to ekranizacja kultowej powieści mistrza grozy Stephena Kinga (wydana pierwotnie pod pseudonimem Richard Bahman). Za kamerą stanął Francis Lawrence, reżyser takich hitów jak "Jestem legendą", "Igrzyska śmierci" czy "Constantine". Film jest dystopijnym thrillerem, skupiającym się na cienkiej granicy między przetrwaniem a człowieczeństwem w realiach brutalnego systemu. To dramatyczna wizja, w której ludzkie życie staje się stawką w zabójczej grze.



Ameryka niedalekiej przyszłości. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń medialnych jest transmisja dorocznego Wielkiego Marszu, w którym udział bierze pięćdziesięciu starannie wyselekcjonowanych nastolatków. Zasada jest prosta: kto zostaje w tyle, ten ginie. Marsz kończy się dopiero wtedy, gdy przy życiu pozostanie jeden uczestnik. Tu nie ma miejsca na sentymenty, przyjaźnie i wzajemną lojalność. Takie jest w każdym razie założenie organizatorów. Ale podczas morderczej drogi, każdy z zawodników ujawnia swoje prawdziwe oblicze, a rywalizacja przybiera nieoczekiwany obrót.

"Wielka, odważna, piękna podróż"

Gwiazdy współczesnego kina Margot Robbie i Colin Farrell grają główne role w romansie fantasy "Wielka, odważna, piękna podróż" . Scenariusz do produkcji napisał Seth Reiss, a za kamerą stanął Kogonada, koreański reżyser, który wcześniej zrealizował "Yang" oraz seriale "Pachinko" i "Akolita" z uniwersum "Gwiezdnych wojen". W produkcji obok Robbie i Farella wystąpili m.in. Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen i Shelby Simmons.

Sarah i David to nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego znajomego, a wkrótce - dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności - wyruszają razem w tytułową podróż - zabawną, fantastyczną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej rozumieją, jak znaleźli się w tym punkcie życia... i być może dostają szansę, by odmienić swoją przyszłość.

"Skrzat. Nowy początek"

"Skrzat. Nowy początek " to projekt wielu debiutów - za kamerą pełnometrażowego filmu fabularnego po raz pierwszy stanął Krzysztof Komander. Po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawi się wcielająca w główną bohaterkę Amelia Golda. Zupełnie nowym wyzwaniem film okazał się również dla doświadczonych aktorów, w tym Arkadiusza Jakubika, który nigdy wcześniej nie występował w filmie familijnym. W obsadzie znaleźli się również m.in. Maksymilian Zieliński, Anna Smołowik, Wojciech Solarz oraz Agata Turkot. Do projektu w specjalnej roli zaangażowany został także Borys Szyc.

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik - bezcenną rodzinną pamiątkę - Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał - szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

"Listy sycylijskie"

"Listy sycylijskie" - nowy film nagradzanych Fabia Gras­sadonii i Antonia Piazzy - oparty jest na historii szefa sycylijskiej Cosa Nostry, Matteo Messiny Denaro, który zyskał status najbardziej poszukiwanego przestępcy we Włoszech. Siłą tej mrocznej komedii, obok sycylijskich krajobrazów, jest aktorski "pojedynek" pomiędzy Tonim Servillo a Eliem Germano.

Sycylia, początek XXI wieku. Po kilku latach spędzonych w więzieniu za współpracę z mafią, lokalny polityk i nauczyciel Catello Palumbo (Servillo) wychodzi na wolność. Kiedy włoska policja zwraca się do niego o pomoc w schwytaniu jednego z najgroźniejszych bossów sycy­lijskiej mafii (zwanego Iddu), a zarazem jego chrześniaka, Palumbo wykorzystuje okazję, aby wrócić do gry. W tym celu mężczyzna nawiązuje osobliwą, a jednocześnie zabawną korespondencję z ukrywającym się mafiozem, któremu wyraźnie brakuje kontaktu z drugim człowiekiem. Palumbo składa chrze­śniakowi pewną intratną propozycję. Kto dobrze wyjdzie na tej współpracy - Iddu, Palumbo czy policja?

"Lilly i kangurek"

"Lilly i kangurek" to pełna ciepła familijna komedia o ratowaniu małych kangurków, której akcja rozgrywa się w samym sercu słonecznej Australii. Scenariusz został zainspirowany prawdziwą historią z życia Chrisa "Brolgi" Barnsa, założyciela The Kangaroo Sanctuary - organizacji, która od 2005 roku ratuje kangury w Australii Środkowej i pomaga im wrócić do życia w naturze. W rolach głównych znany z popularnego serialu "Ród smoka" Ryan Corr oraz Deborah Mailman, którą polscy widzowie mieli okazję niedawno oglądać w familijnym filmie "Pies na medal".

Lilly to mieszkająca w Australii, bystra i kochająca naturę 11-latka, która dzięki pasji swojego ojca zafascynowała się zdumiewającym życiem okolicznych kangurów. Pewnego dnia dziewczynka spotyka na swojej drodze Chrisa - prezentera pogody z telewizji, zaliczającego najbardziej pechowy czas w swoim życiu. Mężczyzna znajduje przy drodze potrzebującego pomocy kangurka i wspólnie z nowopoznaną Lilly postanawiają uratować zwierzaka. Wspólnie rozpoczynają pracę nad ratowaniem i rehabilitacją osieroconych kangurzątek w odległym zakątku Australii.

"Dzikość"

"Dzikość" to inspirujący film opowiadający historię Isabelli Tree i Charlie’ego Burrella - małżeństwa, które odziedziczyło Knepp Estate, wiekowy majątek w angielskim hrabstwie West Sussex. Zamiast eksploatować ziemie agresywnym rolnictwem, pozwolili naturze działać własnym rytmem. Zrezygnowali z hodowli i upraw, stawiając na tzw. "rewilding" - wprowadzili zwierzęta, otworzyli ogrodzenia i obserwowali, jak przyroda się odradza.

W ciągu kilku lat teren zmienił się w tętniący życiem ekosystem z rzadkimi gatunkami ptaków, motyli i... bocianami, które wróciły po 600 latach. Film łączy piękne ujęcia natury z opowieścią o odwadze, wytrwałości i nowym podejściu do ochrony środowiska. To historia nadziei na przyszłość - pokazująca, że regeneracja przyrody jest możliwa, jeśli tylko damy jej szansę.