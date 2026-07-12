Birmański film wygrał 60. festiwal w Karlowych Warach. Kim są pozostali laureaci?

Birmańska produkcja "Fruit Gathering" reżysera Aung Phyoe wygrała festiwal filmowy w Karlowych Warach i otrzymała Kryształowy Globus - główną nagrodę imprezy.

Film opowiada o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej, szukających ucieczki od rzeczywistości w świat intymnej, nieakceptowanej przez otoczenie, relacji. Obraz jest koprodukcją birmańsko-czesko-francuską. Został zrealizowany w jeżyku birmańskim i z udziałem tamtejszych aktorek i aktorów.

"To nasz pierwszy film, nasz pierwszy festiwal, nigdy niczego nie wygrałem. To moja pierwsza nagroda" - mówił wzruszony reżyser.

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Jurorzy docenili także duński film "Nieoczekiwany gość" - opowieść o rodzinnej uroczystości, na której pojawia się babcia z problemami psychicznymi. Twórca tego filmu, Mads Mengel odebrał nagrodę za reżyserię.

Nagrodę dla najlepszej aktorki zdobyła Anna Schinz za rolę w szwajcarskim filmie "Szczęśliwa rodzina", w którym jako samotna matka poszukuje swoich dzieci odebranych jej i oddanych do rodzin zastępczych.

Nagrodę międzynarodowych krytyków filmowych dostał słowacki film "Źródło życia" Ivana Ostrochovskiego, o przymusowej sterylizacji romskich kobiet w latach 70. i 80. XX wieku.

Nagrodę publiczności otrzymał dokument Heleny Trzesztikovej, opowiadający o czeskiej piosenkarce Barze Basikovej. Tytułowa bohaterka opowiada o życiowych porażkach, depresji i kryzysach. Film powstawał przez 30 lat.

Światowe gwiazdy w Karlowych Warach

W Karlowych Warach nagradzane są również gwiazdy światowego kina.

Kryształowy Globus za wkład w światową kinematografię odebrała podczas ceremonii zakończenia festiwalu francuska aktorka Juliette Binoche. Nagrodzono również amerykańskiego aktora i producenta Jeffrey'a Wrighta. Podczas festiwalu honorowe nagrody odebrali także Maggie Gyllenhaal i Jessie Eisenberg. Jednym z gości festiwalu był Dustin Hoffman i Kevin Bacon.

W ramach jubileuszowej edycji widzowie mogli obejrzeć ponad 130 pełnometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych z wielu krajów świata. Festiwal w Karlowych Warach trwał od 3 do 11 lipca.