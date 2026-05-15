Nagrody Festiwalu Muzyki Filmowej rozdane! Najlepsza Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025 wybrana

Festiwal Muzyki Filmowej: znamy laureatów Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025

Festiwal Muzyki Filmowej rozpoczął się 13 maja. Podczas Gali Nagród FMF, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ogłoszono zwycięzców konkursu Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2025.

Decyzją jury laureatem nagrody został Jerzy Rogiewicz za muzykę do serialu "1670" (sezon 2, Netflix, reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela). Nagrodę Publiczności zdobył Wojtek Urbański za muzykę do filmu "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego.

To już ósma edycja nagrody, która honoruje kompozytorów i kompozytorki tworzących najbardziej oryginalną muzykę do polskich filmów i seriali. Wyróżnienie przyznawane jest zarówno przez Akademię złożoną z dziennikarzy kulturalnych oraz przedstawicieli branży filmowej i muzycznej, jak i przez publiczność, która co roku aktywnie uczestniczy w głosowaniu.

Pierwszy wieczór festiwalu poświęcony był wielkim osobowościom muzyki filmowej: Henry'emu Manciniemu, Jerzemu "Dudusiowi" Matuszkiewiczowi oraz Henrykowi Kuźniakowi. Ostatni z kompozytorów, autor muzyki m.in. do filmu "Vabank" (1981, reż. Juliusz Machulski), był gościem honorowym koncertu. 90-letni twórca został gorąco przyjęty przez krakowską publiczność i gości festiwalu.

Festiwal Muzyki Filmowej: wyróżnienia branżowe

Ponadto podczas wieczoru wręczono wyróżnienia branżowe: FMF Ambassador, FMF Young Talent Award oraz Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL.

Podczas gali po raz drugi przyznano Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL, którą stworzono z myślą o młodych kompozytorach i kompozytorkach muzyki filmowej. Nagrodę otrzymała Katarzyna Gawlik, autorka muzyki do filmu Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Tego wieczoru statuetkę FMF Young Talent Award odebrała po raz pierwszy w historii wyróżnienia kobieta - grecka kompozytorka Natalia Hatz. Podczas gali big-band wykonał jej autorską kompozycję do jednej ze scen z filmu "Vabank".

Zwycięzcą rywalizacji w programie Pitching Movie Song został Dawid Majewski. Dzięki wyróżnieniu muzyka jego autorstwa będzie wykorzystana w filmie "Mock. Śmierć w Breslau" w reżyserii Michała Gazdy. Nowa kategoria pojawiła się wśród nagród FMF dzięki współpracy z Film Song Festival Bydgoszcz.

Na gali wręczono jeszcze jedną nagrodę: FMF Ambassador. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Statuetkę odebrał Marco Patrignani, dyrektor artystyczny Roma Film Music Festival, producent muzyczny i animator kultury, założyciel Orchestra Italiana del Cinema.

"Nagroda Ambasadora kierowana była dotychczas do osób i instytucji, które pomagały Festiwalowi Muzyki Filmowej w Krakowie wypłynąć na szerokie wody i budować jego międzynarodową pozycję" - mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna FMF.

"Dziś okazuje się, że to właśnie FMF staje się inspiracją dla innych - do tworzenia projektów odważnych, pięknych i mających realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Marco Patrignani stworzył Roma FMF. Zorganizował pokaz "Gladiatora" z muzyką na żywo w samym Koloseum - miejscu symbolicznym dla europejskiej kultury i historii. Historia jego projektu pokazuje, że muzyka filmowa może być nie tylko artystycznym doświadczeniem, lecz także impulsem do mądrego i odpowiedzialnego myślenia o przestrzeni, mieście i wspólnocie" - dodała.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie trwa jeszcze do 16 maja. Więcej na temat programu na stronie oficjalnej wydarzenia.