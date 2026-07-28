Nagroda dla Polki na międzynarodowym festiwalu. Obsada zachwyciła jurorów

"Hot Spot": film Agnieszki Smoczyńskiej nagrodzony w Kanadzie

Najnowsza produkcja Agnieszki Smoczyńskiej ("Córki dancingu", "Fuga", Moje córki krowy") miała swoją światową premierę na 30. jubileuszowym Fantasia International Film Festival w Kanadzie. Thriller science-fiction "Hot Spot" otrzymał Specjalne Wyróżnienie Jury dla najlepszego zespołu aktorskiego.

"Jury pragnie wyróżnić osiągnięcia całej obsady, a przy okazji przyznać, że potwory są naprawdę świetne. Historia i wykreowany świat filmu budowane są przede wszystkim przez głównych bohaterów - rodzinę, która komunikuje się bez słów, za pomocą intensywnej fizyczności, nieustannie ich wszystkich przeobrażającej - oraz przez role drugoplanowe i statystów, takich jak grupa religijnych uchodźców, którzy poruszają się i oddychają w doskonałej harmonii" - tak jurorzy uzasadnili swój wybór.

Za wyjątkowo subtelną i wielowymiarową kreację jury przyznaje Wyróżnienie Specjalne całej obsadzie filmu "Hot Spot"

W Kanadzie film "Hot Spot" reprezentowali reżyserka Agnieszka Smoczyńska oraz aktorka Reika Kirishima i młody aktor George Aurimas Cris, którzy grają odpowiednio filmową żonę i filmowego syna głównego bohatera, detektywa Dżonego (w tej roli Andrzej Konopka).

"Nasz niesamowity zespół: Andrzej Konopka, Noomi Rapace, Reika Kirishima, Georgie Chris, Filippa Kaye, Ditte Berkley, Niki Sereti, Ektor, Rasmi Tsopela, wszyscy tancerze i extra, a co najważniejsze, nasi bioboty, Casting Athens. Dziękujemy bardzo" - napisała Agnieszka Smoczyńska.

Fantasia International Film Festival należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu na świecie. Jubileuszowa edycja rozpoczęła się w Montrealu 16 lipca i potrwa do 2 sierpnia.

"Hot Spot" na Nowych Horyzontach i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Hot Spot" to futurystyczny thriller science-fiction, który jest refleksją nad relacją człowieka z nowymi technologiami. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której porządek społeczny nadzorowany jest przez świadomą sztuczną inteligencję. Główny bohater, prywatny detektyw prowadzący śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, wpada na trop grupy rebeliantów, którzy mogą zagrozić cyfrowemu systemowi.

Film jest polsko-grecką koprodukcję. Scenariusz napisał Robert Bolesto, a autorem zdjęć jest Jakub Kijowski. W obsadzie znaleźli się m.in. Noomi Rapace, Andrzej Konopka oraz Reika Kirishima.

Polska premiera festiwalowa filmu "Hot Spot" odbędzie się na zakończenie festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Kolejnego dnia, w niedziele odbędzie się kolejny pokaz na NH i spotkanie z Agnieszką Smoczyńką i Andrzejem Konopką. Zachęcamy! Oczywiście, o ile ktoś wklika się na pokaz.

Film dostał się również do Konkursu Głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września) i powalczy tam o Złotego Lwa.

Na ekrany polskich kin "Hot Spot" trafi 25 września. Dystrybutorem tytułu jest firma So Films.