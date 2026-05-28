Nagradzany i wyczekiwany film w kinach w czerwcu. Pojawił się zwiastun

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Właśnie pojawił się zwiastun wyczekiwanego filmu Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". Na tegorocznym 79. MFF w Cannes reżyser odebrał nagrodę za najlepszą reżyserię.

Kadr z filmu "Ojczyzna"Agata Grzybowska materiały prasowe

"Ojczyzna": o czym opowiada film?

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową.

Zobacz również:

Emily Blunt w filmie "Dzień objawienia"
Wiadomości

Murowany hit tego lata? Są pierwsze reakcje na nowy film Spielberga

Justyna Miś
Justyna Miś

Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

"Ojczyzna": wyczekiwany film Pawła Pawlikowskiego

"Ojczyzna" to najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara®, Pawła Pawlikowskiego, twórcy "Idy" i "Zimnej wojny", zdobywca nagrody za reżyserię na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w poprzednich dwóch filmach, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

"[Film] splata w sobie wiele wątków, ale opowiada o nich z umiarem i prostotą, w mocnych kadrach i gęstych scenach, pozostawiając widzowi przestrzeń do przeżywania i wyobrażania" - mówi Paweł Pawlikowski.

W sieci udostępniono właśnie zwiastun produkcji oraz plakat. Materiał filmowy możecie zobaczyć tutaj.

"Ojczyzna": kiedy premiera?

Film "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie dostępny w kinach od 19 czerwca.

Zobacz też: Jest zwiastun nowego filmu gwiazdora. Opowiada o kulisach głośnego programu

Virginie Efira i Tao Okamoto: Nagrodzone w Cannes aktorki specjalnie dla Interii INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze