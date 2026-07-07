Nadchodzi nowy film akcji. To będzie jazda bez trzymanki

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Jude Law zagra główną rolę w nowym filmie akcji reżysera "Black Rabbit" i "The Order". O szczegółach produkcji twórcy opowiedzieli podczas trwającego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. W takim wydaniu aktora jeszcze nie widzieliśmy.

Jude Law w czarnym smokingu i muszce, patrzy w obiektyw na tle ciemnoniebieskich zasłon.
Jude Law w nowym filmie akcjiJordan Strauss/InvisionEast News

Jude Law w nowym filmie akcji. To będzie jazda bez trzymanki

Jak podaje "Variety", na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach ujawniono szczegóły nowego filmu akcji, w którym na pierwszym planie wystąpi nominowany do Oscara Jude Law.

Główny bohater akcyjniaka to kierowca, który walczy z czasem, pomagając w ucieczce grupie przestępców. Na jego drodze staje niestety wiele przeszkód. Produkcja nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Twórcy nie zdecydowali się ujawnić, kogo jeszcze chcieliby zaangażować do obsady.

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Nadchodzący film będzie już trzecim wspólnym projektem Jude'a Lawa i Zacha Baylina, który pisał dialogi do serialu "Black Rabbit" i filmu sensacyjnego "The Order" z udziałem aktora.

Współzałożyciel firmy producenckiej Riff Raff Entertainment Ben Jackson zdradził podczas wtorkowego panelu na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach, że Law ceni sobie współpracę z Baylinem, a pomysł na film zrodził się już w trakcie zdjęć do "The Order".

- Nagrywaliśmy tam mnóstwo scen pościgów samochodowych, a on świetnie się przy tym bawił, dlatego kiedy skończył, mieliśmy burzę mózgów i Zach napisał całkiem niezły scenariusz - mówił producent.

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