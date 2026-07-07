Jude Law w nowym filmie akcji. To będzie jazda bez trzymanki

Jak podaje "Variety", na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach ujawniono szczegóły nowego filmu akcji, w którym na pierwszym planie wystąpi nominowany do Oscara Jude Law.

Główny bohater akcyjniaka to kierowca, który walczy z czasem, pomagając w ucieczce grupie przestępców. Na jego drodze staje niestety wiele przeszkód. Produkcja nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Twórcy nie zdecydowali się ujawnić, kogo jeszcze chcieliby zaangażować do obsady.

Nadchodzący film będzie już trzecim wspólnym projektem Jude'a Lawa i Zacha Baylina, który pisał dialogi do serialu "Black Rabbit" i filmu sensacyjnego "The Order" z udziałem aktora.

Współzałożyciel firmy producenckiej Riff Raff Entertainment Ben Jackson zdradził podczas wtorkowego panelu na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach, że Law ceni sobie współpracę z Baylinem, a pomysł na film zrodził się już w trakcie zdjęć do "The Order".

- Nagrywaliśmy tam mnóstwo scen pościgów samochodowych, a on świetnie się przy tym bawił, dlatego kiedy skończył, mieliśmy burzę mózgów i Zach napisał całkiem niezły scenariusz - mówił producent.