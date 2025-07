"Diabeł ubiera się u Prady 2" - co wiemy?

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway".

W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i kultowych stylizacji.

Disney oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad sequelem filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Kontynuacja jednej z najbardziej kultowych komedii XXI wieku trafi na ekrany kin 1 maja 2026 roku.

Tego aktora nie zobaczymy w sequelu kultowego filmu

W poniedziałek, 1 lipca, ogłoszono, że właśnie rozpoczęła się produkcja sequelu. Zdjęcia odbywają się w Nowym Jorku i Włoszech. Wiemy, że w produkcji powrócą Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci. Nie zobaczymy niestety Adriana Greniera, który w 2006 roku wcielił się w Nate'a, chłopaka głównej bohaterki - potwierdza "The Hollywood Reporter". Do gwiazdorskiej obsady dołączy za to ikona kina Kenneth Branagh.

Według nieoficjalnych doniesień, fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety. Co ciekawe, przeciwniczką - lub może sojuszniczką - ma być postać grana wcześniej przez Emily Blunt, która w nowej odsłonie jest wpływową dyrektorką luksusowej korporacji modowej.

