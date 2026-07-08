"Diuna: Część trzecia": jest oficjalny zwiastun filmu

Paul Atryda, Chani, Duncan Idaho i Lady Jessica powrócą w kontynuacji jednej z najbardziej epickich serii filmowych ostatnich lat. "Diuna: Część trzecia" to zwieńczenie trylogii wyreżyserowanej przez Denisa Villeneuve'a, która jest ekranizacją bestsellerowych powieści science fiction autorstwa Franka Herberta.

Wytwórnia Warner Bros. udostępniła w środę wieczorem oficjalny zwiastun nowego filmu, który trafi do kin już tej zimy. W produkcji, która jest adaptacją "Mesjasza Diuny", powrócą aktorzy dobrze znani z poprzedniej części sagi: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy i Florence Pugh. W jednej z drugoplanowych ról zobaczymy także Roberta Pattinsona.

Wszystko wskazuje na to, że "Diuna: Część trzecia" będzie najmroczniejszą odsłoną uwielbianej trylogii. Akcja filmu rozgrywa się aż 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części, gdy bezwzględną władzę w Imperium przejmuje Paul Atryda. Potęga, jaką zyskuje, przesłania mu widok na wszystko, co do tej pory było dla niego ważne.

"Przyszłość do mnie przemawia. Nie mogę dostrzec, co mnie czeka" - mówi w zwiastunie Timothée Chalamet, potwierdzając tym samym, że przez swoją żądzę władzy Paul traci umiejętność jasnowidzenia.

W trzeciej części "Diuny" ważną rolę odegra również bohaterka grana przez Zendayę. Chani poczuje się zdradzona z powodu aranżowanego małżeństwa Paula z księżniczką Irulaną (Florence Pugh). Na pierwszy plan powróci również dawny przyjaciel i mentor młodego Atrydy, Duncan Idaho (Jason Momoa).

"Diuna: Część trzecia" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.