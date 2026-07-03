Nadchodzi kolejny hit? Legenda kina wyprodukuje wyczekiwany horror

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Wielki sukces "Obsesji" i "Backrooms" otworzył nowy rozdział w historii horroru. Jak donosi magazyn "Deadline", Steven Spielberg wyprodukuje nowy dreszczowiec "The Mandela Catalogue", inspirowany popularną serią stworzoną przez amerykańskiego youtubera Alexa Kistera.

Steven Spielberg w czarnym garniturze, białej koszuli i czarnym krawacie przed dużym napisem na tle wydarzenia.
Steven Spielberg wyprodukuje nowy horrorDoug Peters/Press Association/East News

Renesans horrorów w Hollywood. Te filmy zrobiły furorę

Horrory, przez lata pomijane przez amerykańskich twórców, są obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych filmowych gatunków. Popularnością przebijają nawet największe produkcje Disneya, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek ich dominacji w Hollywood.

Po gigantycznym sukcesie "Obsesji" Curry'ego Barkera, która z budżetem liczącym zaledwie milion dolarów zarobiła ich na całym świecie ponad 374, wytwórnie filmowe poszukują kolejnych utalentowanych twórców tego gatunku.

Rosnącą popularność horrorów odzwierciedla również ogromne zainteresowanie filmem "Backrooms" 21-letniego Kane'a Parsonsa (331 mln dolarów w światowym box-office'ie), który miał swoje początki jako internetowa seria krótkich metraży i zachwycił zarówno widzów, jak i krytyków.

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"The Mandela Catalogue": Steven Spielberg wyprodukuje nowy horror

Jak donosi magazyn "Deadline", już wkrótce doczekamy się kolejnej adaptacji dzieła stworzonego przez amerykańskiego youtubera. United Artists, Amazon MGM Studios i wytwórnia Amblin należąca do Stevena Spielberga, wyprodukują film "The Mandela Catalogue", który na platformie YouTube swego czasu stał się viralem.

Za kamerą stanie twórca serii Alex Kister, a scenariuszem zajmie się jej współautor Tyler Clifton.

"The Mandela Catalogue" zgromadził w sieci ponad 100 milionów wyświetleń, stając się tym samym jedną z najpopularniejszych serii horrorów publikowanych na YouTube'ie. Jest uważana za jednego z najważniejszych przedstawicieli gatunku horrorów analogowych, obok wspomnianego serialu "The Backrooms" i "Local 58".

Pierwszą część serii wyemitowano w 2021 roku. Akcja "The Mandela Catalogue" rozgrywa się w fikcyjnym hrabstwie Mandela w stanie Wisconsin, które zostaje zaatakowane przez tajemnicze, zmiennokształtne istoty.

"Deadline" nie podał szczegółów dotyczących daty premiery czy obsady nadchodzącej produkcji.

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