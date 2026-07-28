Nadchodzi biografia legendy kina. Wiemy, kto zagra główną rolę

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Dakota Johnson zagra główną rolę w filmie biograficznym o Marilyn Monroe. Za kamerą nowej produkcji stanie Maggie Gyllenhaal, która zaprezentuje film podczas nadchodzącego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Dakota Johnson w długich, ciemnych włosach i srebrnej sukni bez ramiączek na tle jasnej ściany z napisem.
Dakota JohnsonChris Pizzello/InvisionEast News

Dakota Johnson i Elen Burstyn w filmie o Marilyn Monroe

Marilyn Monroe stanowi nieustanną inspirację dla twórców filmowych. Po tytułach, takich jak "Mój tydzień z Marilyn" z 2011 roku czy "Blondynka" z Aną de Armas w roli głównej, przyszedł czas na krótkometrażówkę o życiu słynnej gwiazdy kina przełomu lat 50. i 60.

Jak donosi Vanity Fair, amerykańska aktorka i reżyserka Maggie Gyllenhaal, która jest również przewodniczącą jury 83. edycji Festiwalu Filmowego w Wenecji, nakręciła 17-minutowy film "Flesh Impact" poświęcony historii Marilyn Monroe.

W tytułową rolę wcielą się dwie aktorki: znana z "Pięćdziesięciu twarzy Greya" czy "Materialistów" Dakota Johnson oraz laureatka Oscara Ellen Burstyn.

"Zawsze fascynowała mnie Marilyn Monroe. Dlatego kiedy studio Genesis po raz pierwszy zwróciło się do mnie z pomysłem projektu upamiętniającego jej setną rocznicę urodzin, wiedziałem, że chcę wspólnie ożywić tę historię" - powiedziała Gyllenhaal w oświadczeniu.

"We 'Flesh Impact' pokazujemy ponadczasową ikonę, którą znamy i kochamy, przez współczesny pryzmat, który na nowo odkrywa jej histori" - dodała.

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Jak zdradziła magazynowi reżyserka, film opowie o dziedzictwie Monroe, a tytuł "Flesh Impact" nawiązuje do określenia, jakim Billy Wilder podsumowywał obecność aktorki w Hollywood.

Premiera filmu odbędzie się we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Ellen Burstyn zostanie na nim uhonorowana Złotym Lwem za całokształt twórczości.


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