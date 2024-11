Nad tym filmem ciążyła klątwa. Dziś mija 30 lat od premiery

"Wywiad z wampirem": o czym opowiada film?

Fabuła filmu "Wywiad z wampirem" opiera się na powieści Anne Rice o tym samym tytule, która została wydana w 1976 roku i szybko była ogłoszona światowym bestsellerem. Grany przez Brada Pitta Louis de Pointe du Lac zostaje przemieniony w wampira i jest zmuszony stawić czoła moralnie trudnym decyzjom. Sam nie chce krzywdzić innych, jednak jedynym, co by go przed tym powstrzymało, byłaby jego własna śmierć. Swoją historię, wypełnioną wątkami miłosnymi i ekstazą, decyduje się opowiedzieć pewnemu dziennikarzowi.

Oprócz Pitta na ekranie widzowie mogą zobaczyć m.in. Toma Cruise'a, młodą Kirsten Dunst czy Antonio Banderasa.

"Wywiad z wampirem": sekrety produkcji

Z okazji 30. rocznicy powstania filmu, Neil Jordan udzielił portalowi Variety obszernego wywiadu na temat wyzwań, przed którymi musiał stanąć, aby zrealizować "Wywiad z wampirem". Reżyser przyznał, że od początku napotykał wiele problemów i musiał walczyć o swoją wizję projektu. Wspomniał również, że początkowo był problem z obsadzeniem roli Lestata, którą ostatecznie otrzymał Tom Cruise. Nim do tego doszło, studio wraz z autorką książki sugerowali wiele innych nazwisk.

"Studio wspominało o Danielu Day-Lewisie, ale nigdy nie czułem, że mógłby się zgodzić. Wysłałem mu scenariusz i, co nie jest zaskoczeniem, powiedział, że nie chce robić filmu o wampirach. Było więc mnóstwo innych osób, o których wspominano. Szczególnymi faworytami Anne byli wspaniali ludzie, tacy jak Rutger Hauer i Jeremy Irons. [...] Potem zasugerowano Cruise'a. Poszedłem i spotkałem się z Tomem dwa razy, a potem pomyślałem, że mogę z nim zrobić coś naprawdę świetnego. Zawsze podziwiałem go jako aktora. [...] Uderzyło mnie to, że wielka hollywoodzka gwiazda została zmuszona do życia podobnego do tego, jakie prowadził Lestat. Musi unikać rozgłosu, tłumów, dbać o swój status, zachować pewną niewiadomą na swój temat" - mówił w rozmowie dla Variety.

Mimo podjęcia decyzji Anne Rice długo protestowała i nie godziła się z angażem Cruise'a, który jej zdaniem zupełnie nie pasował do napisanego przez nią bohatera. Autorka zmieniła zdanie dopiero po zobaczeniu kilku scen na planie.

Zdjęcie Tom Cruise w filmie "Wywiad z wampirem" / Archives du 7eme Art/Photo12 via AFP / AFP

Reżyser przypomniał również, że rola dziennikarza, grana przez Christiana Slatera, trafiła do mężczyzny po niespodziewanej tragedii. Pierwotnie w projekt zaangażowany był River Phoenix, który zmarł miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć.

W dalszej części rozmowy Jordan przyznał, że zależało mu, aby tworzone przez niego filmowe upiory wyróżniały się na tle tych obecnych już w kinie. Jednym ze sposobów była rezygnacja z każdorazowego użycia kłów w celu zdobycia ofiary:

"Nie chcieliśmy teatralności, nie chcieliśmy wykonywać ruchów rodem z horrorów Hammera ani niczego podobnego. [...] Nie chciałem, aby Tom zawsze używał zębów, więc wymyśliłem wstawkę na kciuk, misternie zaprojektowaną w srebrze i z ostrzem, której mógł użyć, gdy nie chciał zadawać sobie trudu gryzienia kogoś. Staraliśmy się, aby było to realne i pomysłowe w ten sposób".

Neil Jordan zdradził także, że niewiele brakowało, a widzowie doczekaliby się kontynuacji historii o wampirach. Reżyser został poproszony o napisanie scenariusza do kolejnej części na podstawie powieści "Wampir Lestat", co też dość szybko zrobił. Niestety, projekt został porzucony w wyniku decyzji podjętej przez Toma Cruise'a.

"Po prostu Tom nie chciał ponownie wcielić się w tę rolę. I tyle. [...] Gdyby powiedział, że się zgadza, jestem pewien, że byśmy to zrobili. W tamtym czasie jednak nie zgadzał się na sequele".

