Na ten powrót czekaliśmy niemal 30 lat. W obsadzie zabraknie jednej gwiazdy

"Totalna magia" powraca. Fani czekali na to niemal 30 lat

"Totalna magia" Griffina Dunne'a z 1998 roku opowiadała o dwóch siostrach wywodzących się z prastarego rodu czarownic, które po śmierci rodziców wprowadzają się do posiadłości swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem Sally (Sandra Bullock) i Gillian (Nicole Kidman) uczą się sztuki czarnoksięskiej. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę: każdy mężczyzna, którego pokochają z wzajemnością, umrze.

Po prawie trzydziestu latach doczekamy się kontynuacji. Nicole Kidman i Sandra Bullock powrócą do swoich ról, pełniąc również funkcję producentek.

"Niesłabnąca sympatia do tych postaci zainspirowała nas do dostarczenia kolejnej części historii Owensów nowym fanom, zarówno tym, którzy są z nami od samego początku" - przekazała ekipa filmowa sequela w oświadczeniu z 2025 roku.

Evan Rachel Wood nie powróci w kontynuacji. "To smutne"

Evan Rachel Wood podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tego, że nie zaproszono ją do udziału w kontynuacji przeboju. Aktorka, która przed laty wcieliła się w postać Kylie Owens, najstarszą córkę Sally, nie kryła rozczarowania.

"To smutne, ponieważ jako dzieci bardzo się zżyliśmy. Możliwość powrotu do tego domu i spojrzenia na siebie po latach to coś, czego nie da się odtworzyć. Przykro mi, że to się nie wydarzy, zwłaszcza kiedy pomyślę o fanach" - powiedziała w rozmowie z "Entertainment Tonight".

"Przeczytałam książkę i wygląda na to, że nie trzymają się jej treści. Gdyby adaptowali ją wierniej, mój powrót miałby sens. W obecnej wersji najwyraźniej uznali inaczej" - dodała Wood. Jak wiemy, sequelu rolę Kylie zagra Joey King.

Aktorka już wcześniej zabierała głos w tej sprawie. Gdy pojawiły się pierwsze wieści na temat sequela, wyznała, że nie zaproszono jej do współpracy. W relacji zamieszczonej na Instagramie napisała:

"Często jestem o to pytana, więc po prostu to wyjaśnię: nie poproszono mnie o powrót do sequela. Zaoferowałam swoją pomoc, nawet gdyby miała to być tylko jedna scena lub jedna kwestia. Powiedziano mi, że przeprowadzają nowy casting. Przykro mi, że muszę rozczarować fanów. Nie miałam na to wpływu ani nie była to moja decyzja. Z radością dołączyłabym ponownie do moich sióstr".

Film "Totalna magia 2" trafi do kin 18 września 2026 roku.

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