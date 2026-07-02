Na ten film czekamy. Polski thriller z gwiazdorską międzynarodową obsadą

"Zdrada": Thriller szpiegowski o ludziach honoru

"Zdrada" to opowieść o pracy polskiego kontrwywiadu - świecie, w którym kluczowe decyzje zapadają poza wzrokiem opinii publicznej, a lojalność i odpowiedzialność mają bardzo konkretną cenę.

Akcja filmu rozgrywa się na dwóch osiach czasowych: w 1991 i 2001 roku, w Warszawie oraz Izraelu. W tle historii pojawia się Operacja Most (1990-1992), czyli tajna akcja polskich służb specjalnych i Mossadu, podczas której przez Polskę przerzucono blisko 40 tysięcy Żydów z byłego ZSRR do Izraela.

Za scenariusz filmu odpowiadają Maciej Dutkiewicz oraz Wojciech Raduchowski-Brochwicz - pułkownik i były oficer służb, którego doświadczenie stało się jednym z fundamentów pracy nad filmem. Jego udział pomógł twórcom wiarygodnie oddać realia pracy kontrwywiadu.

"To thriller szpiegowski o ludziach honoru - o tych, którzy służą państwu w cieniu, często płacąc za to bardzo wysoką osobistą cenę. Dziś, kiedy tak wiele mówi się o bezpieczeństwie, odpowiedzialności i lojalności wobec kraju, ta historia wybrzmiewa szczególnie mocno. Chcieliśmy opowiedzieć o świecie służb w sposób wiarygodny i emocjonujący" - mówi Robert Kijak, producent filmu.

Dawid Ogrodnik i Marcin Czarnik na planie "Zdrady" Grzegorz Press materiały dystrybutora

"Zdrada": Fabuła

"Zdrada" to thriller szpiegowski inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i realiami polskich służb specjalnych początku lat 90. W centrum historii znajduje się Krzysztof Radecki - oficer kontrwywiadu, który po jednej nieudanej operacji traci dobre imię i życie, które znał. Zdegradowany, czuje, że stał się kozłem ofiarnym cudzej zdrady, a sprawa zostawia w nim trwałą ranę.

Dziesięć lat później Radecki wraca do wydarzeń, które złamały jego karierę i odebrały mu spokój. To, co przez lata miało pozostać ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię: przemilczenia, fałszywe tropy, lojalności wystawione na próbę i pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Im bliżej jest prawdy, tym wyraźniej widzi, że w świecie tajnych operacji nie ma prostych odpowiedzi - są tylko decyzje, za które ktoś musi zapłacić.

Realistyczne przedstawienie działań służb łączy się tu z osobistą historią człowieka, który nie szuka zemsty, lecz próbuje odzyskać dobre imię. Droga do prawdy prowadzi go jednak przez próbę, na którą nie można się przygotować, i do decyzji, po której nic już nie będzie takie samo.

Premiera filmu "Zdrada" została zaplanowana na jesień 2027 roku.