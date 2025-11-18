Cykl "Na noże" rozpoczął się filmem z 2019 roku, w którym wybitny detektyw Benoit Blanc (grany przez Daniela Craiga) próbował rozwikłać zagadkę nagłej śmierci znanego pisarza. Film okazał się zdumiewającym hitem i doczekał się kontynuacji o tytule "Glass Onion: Film z serii Na noże", która zadebiutowała w 2022 roku. Reżyser popularnego cyklu podjął wyzwanie, by nakręcić trzecią odsłonę. "Żywy czy martwy" już 12 grudnia pojawi się w ofercie Netfliksa.

Głośna seria "Na noże" powraca. Zobacz nowy zwiastun!

W sieci znalazł się zwiastun zapowiadający trzecią część serii, która wypchana jest po brzegi wielkimi nazwiskami Hollywood. W najnowszym filmie Riana Johnsona zobaczymy m.in. Daniela Craiga, Josha O'Connora, Glenn Close, Josha Brolina, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Kerry Washington, Andrew Scotta, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka oraz Thomasa Hadena Churcha.

"To był zdecydowanie najtrudniejszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisałem. Wszystko dzieje się naraz i jest naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne" - wyznał reżyser.

Detektyw Benoit Blanc powraca, by zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Akcja rozgrywa się w gotyckim kościele, gdzie dochodzi do niewyjaśnionego morderstwa. Zobacz zwiastun!

Czy to ostatnia część popularnej serii Riana Johnsona?

Niedawno reżyser uwielbianych filmów był gościem "Empire", gdzie zdradził, jakie są jego plany w związku z kolejnymi odsłonami serii. Mamy dla fanów dobrą wiadomość - nie zamierza kończyć przygód detektywa Benoita Blanca.

"Nie mam dość kręcenia tych filmów. Czuję się wręcz ożywiony. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy z Danielem nadal zajmowali się czymś innym, a potem wracali do nich od czasu do czasu, do końca życia. Byłbym z tego powodu zachwycony" - powiedział Johnson.

