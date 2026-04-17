Na ten film czekają wszyscy fani Marvela. Disney pokazał pierwszy zwiastun

"Avengers: Doomsday": nowości na CinemaCon

Po wielu latach nieobecności Avengersi powracają na wielki ekran. Już w grudniu w kinach zadebiutuje kolejna odsłona przygód uwielbianych superbohaterów. Bracia Russo zapowiadają, że "Avengers: Doomsday" będzie połączone z ich kolejną produkcją, "Avengers: Secret Wars", a oba filmy ostatecznie zakończą fazę multiwersum w MCU.

Podczas CinemaConu w Las Vegas Disney zaprezentował pierwszy pełnometrażowy zwiastun filmu. Wideo rozpoczyna się od spojrzenia na Doktora Dooma (Downey Jr.) w zielonym kapturze i metalowej twarzy, przygotowującego się do inwazji na multiwersum. Jest ujęcie Profesora Xaviera (Patrick Stewart) wyglądającego przez okno swojej X-Mansion, gdy na zewnątrz pojawia się jasny błysk światła, zwiastujący kłopoty. Od tego momentu następuje fala crossoverów: walka Gambita (Channing Tatum) i Shang-Chi (Simu Liu); Mystique (Rebecca Romijn) przemienia się w Jelenę Belovą, co prowadzi do walki Florence Pugh z Florence Pugh; Thor (Chris Hemsworth) i Doom stają do walki, ale Doom łapie gołymi rękami magiczny młot Thora, Mjolnir.

Najważniejszy moment nadchodzi, gdy Steve Rogers grany przez Chrisa Evansa powraca triumfalnie i ponownie spotyka się z Thorem. Asgardczyk jest zszokowany przybyciem swojej koleżanki z Avengersów - biorąc pod uwagę, że Cap cofnął się w czasie, aby zestarzeć się ze swoją ukochaną Peggy Carter w "Końcu gry" (i przekazał pałeczkę Samowi Wilsonowi). Nadal nie wiadomo, jak Cap wrócił, ale z pewnością jest wystarczająco godny, by podnieść młot Thora.

Plejada gwiazd w nadchodzących "Avengers"

Na ekranie w "Doomsday" zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd. Wystąpią Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Florence Pugh, Tenoch Huerta, Simu Liu, Sebastian Stan, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Pedro Pascal, James Marsden i Channing Tatum.

Nadchodząca odsłona MCU miesza Najpotężniejszych Bohaterów Ziemi z X-Menami, Fantastyczną Czwórką i Thunderboltami. Joe i Anthony Russo znów stoją za kamerą i liczą na ogromne zyski już w weekend otwarcia. Przypomnijmy, że film "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku odnotował największy weekend otwarcia w historii - 357 milionów dolarów w USA i 1,2 miliarda dolarów na świecie. Triumfalnie opuścił kina jako najbardziej dochodowy film roku i drugi w historii, z oszałamiającym dochodem 2,8 miliarda dolarów na całym świecie.

Kiedy premiera nowego filmu braci Russo?

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje w kinach już 18 grudni 2026 roku. Dokładnie w ten sam dzień, w którym do kin wejdzie "Diuna: Część trzecia" Denisa Villeneuve'a. Kinomaniacy już przewidują nowy "Barbernheimer". "Avengers: Secret Wars" ma zadebiutować rok później - 17 grudnia 2027 roku.

Zobacz też: Kristen Stewart: Umierałam na planie każdego dnia. Debiut reżyserski hollywoodzkiej gwiazdy