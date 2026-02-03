Na ten film czeka cały świat. Prawdziwa historia Króla Popu

W sieci pojawił się nowy zwiastun filmu o legendzie muzyki pop. "Michael" pozwoli widzom odkryć kulisy kariery i życia prywatnego Michaela Jacksona. Co ciekawe, tytułową rolę odegra bratanek gwiazdy, Jaafar Jackson. Kiedy premiera?

Jaafar Jackson w scenie z filmu "Michael"
Jaafar Jackson w scenie z filmu "Michael"

Film "Michael" skupi się na najważniejszych wydarzeniach w karierze Jacksona, począwszy od czasu, gdy był frontmanem Jackson 5, aż do zostania światową gwiazdą. Mimo współpracy ze spadkobiercami muzyka, "Michael" ma podjąć wszystkie trudne tematy związane z artystą i nie unikać kontrowersyjnych wątków z jego życia.

"Michael": historia legendy muzyki.

Na fotelu reżysera "Michaela" zasiadł Antoine Fuqua ("Bez litości", "Olimp w ogniu", "Król Artur"). Autorem scenariusza jest John Logan ("Skyfall"), a wśród producentów są przedstawiciele spadkobierców Michaela Jacksona oraz Graham King, odpowiedzialny za takie kinowe hity, jak "Bohemian Rhapsody", "Aviator", "Infiltracja" czy "Tomb Raider".

"Żaden inny artysta nie posiadał takiej siły, charyzmy i muzycznego geniuszu jak Michael Jackson. Oglądanie jego dzieł zainspirowało mnie do kręcenia teledysków - był pierwszym czarnoskórym artystą, którego pokazywała stacja MTV. Jego muzyka i te obrazy stały się częścią mojego światopoglądu. Nie mogłem odrzucić propozycji opowiedzenia na dużym ekranie jego historii wraz z towarzyszącą jej muzyką" - powiedział Fuqua.

"Opowiedzenie historii Michaela to dla mnie wielki zaszczyt. Widzowie zobaczą takiego Michaela, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli" - dodał Graham King.

"Michael": Jaafar Jackson zagra swojego wujka

W roli Michaela Jacksona został obsadzony 29-letni bratanek artysty, Jaafar Jackson, który tańcem i śpiewem zajmuje się od dwunastego roku życia. Producenci i ekipa nie mogą się go nachwalić.

"To niesamowite jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa jak on. Byłem oszołomiony, kiedy go poznałem" - wyznał w jednym z wywiadów Antoine Fuqua.

Młodego Michaela zagra Juliano Krue Valdi. Poznaliśmy też nazwiska aktorów, którzy wcielą się w pozostałych członków Jackson 5 na różnych etapach ich życia. Jamal R. Henderson i Jayden Harville zagrają Jermaine'a Jacksona, Tre Horton i Jaylen Lyndon Hunger - Marlona, Rhyan Hill i Judah Edwards - Tito, a Joseph David-Jones i Nathaniel Logan McIntyre - Jackie'ego.

W obsadzie "Michaela" znaleźli się również: Colman Domingo i Nia Long w roli rodziców Jacksona, Joe'ego i Katherine, oraz Miles Teller - jako prawnik artysty, John Branca.

"Michael": zwiastun filmu wbija w fotel. To będzie hit 2026 roku?

Kilka godzin temu w sieci pojawił się nowy zwiastun filmu. Jest znacznie dłuższy od tego, którym twórcy podzielili się z widzami w listopadzie 2025 roku. Klip wywołał żywą reakcję internautów. W komentarzach mianowali już biografię Jacksona "najbardziej oczekiwanym filmem 2026 roku".

Premiera filmu "Michael" zapowiadana jest na 24 kwietnia.

